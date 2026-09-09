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Città Metropolitana, Cannizzaro ufficializza il nuovo Capo di Gabinetto e il vice

Altre nomine del primo cittadino, dopo l'ufficializzazione del Portavoce a Palazzo San Giorgio

09 Settembre 2026 - 08:50 | di Redazione

Francesco Cannizzaro e Marco Franchini ()

La nuova governance della Città Metropolitana di Reggio Calabria, guidata dal sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, si delinea con la nomina di Giuseppe Perla a capo di Gabinetto e di Mario Romeo come vice. I provvedimenti sono stati formalizzati l’8 settembre attraverso due decreti.

Perla assume la guida dello staff a supporto dell’attività politica e istituzionale del sindaco. Il nuovo capo di Gabinetto vanta una precedente collaborazione con Cannizzaro all’epoca del suo mandato come consigliere regionale, oltre a esperienze successive nelle strutture degli assessorati regionali guidati da Domenica Catalfamo, Giusy Princi e Maria Stefania Caracciolo. Catalfamo è stata successivamente nominata assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica e Grandi opere nella Giunta comunale di Cannizzaro.

Mario Romeo, già candidato sindaco di Bagnara e candidato al consiglio metropolitano con Forza Italia, assume l’incarico di vice capo di Gabinetto, affiancando Perla nella costruzione della rete politico-istituzionale all’interno di Palazzo Alvaro.

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