Città Metropolitana, dal Consiglio via libera al Regolamento per la gestione degli impianti sportivi

Sono bastati poco meno di quaranta minuti al Consiglio Metropolitano – 5 i presenti con il sindaco Giuseppe Falcomatà – per licenziare, in videoconferenza, i dodici punti all’ordine del giorno. Si tratta in realtà di diverse ratifiche di delibere che attestano variazioni di bilancio, debiti fuori bilancio, variazioni compensative, e poi il Regolamento per le spese di rappresentanza e le modifiche al “Regolamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la disciplina della gestione dei beni mobili iscritti in pubblici registri e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata”.

Approvato (con l’astensione di Pierpaolo Zavettieri) anche il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi della Città Metropolitana e delle tariffe per il loro utilizzo. La dirigente Giuseppina Attanasio ha relazionato sul punto, spiegando che il regolamento disciplina le modalità di concessione e gestione di alcuni impianti sportivi della Città metropolitana differenti da quelli annessi agli istituti scolastici.

“In particolare abbiamo preso in esame i tre Palazzetti dello sport che sono presso tre Comuni – Cinquefrondi, Palmi e Cittanova e l’impianto Pianeta Viola che è stato reso disponibile da qualche mese -. Il regolamento è molto semplice e stabilisce le competenze e la procedura per l’affidamento in gestione sia alle associazioni sportive, che alle Federazioni, agli enti di promozione sportiva in convenzione ai Comuni”.

Con questo regolamento sono state stabilite anche le tariffe per l’uso degli impianti:

“Tariffe che non erano mai state previste e che potrebbero agevolare questo percorso perché la concessione verrà assentita ai richiedenti nel caso dei Comuni con convenzione e delle associazioni con concessione e gestione sulla base di questo tariffario elaborato dall’Ufficio tenendo conto di alcuni parametri simili in altre realtà territoriali. Il tariffario è abbastanza calmierato e, soprattutto, c’è l’obbligo da parte dei gestori di prevedere la concessione gratuita, in orario curricolare scolastico alle scuole, in modo da garantire la possibilità dell’uso gratuito degli immobili per le scuole, ed è stata individuata la procedura di concessione che è il primo passo per poter formalizzare i procedimenti che finora non sono stati conclusi”

Approvato anche il Regolamento per il funzionamento della Consulta Metropolitana dello Sport. In particolare Antonino Nocera ha parlato di un Regolamento improntato alla partecipazione:

“è strumento che dà voce alle associazioni, alle federazioni e a tutti coloro che praticano lo sport e lo utilizzano in termini sociali”.

Raccoglie il via libera anche l’atto di indirizzo per la valorizzazione dell’ormai consueto evento estivo “I tesori del Mediterraneo” organizzato dall’associazione “Nuovi orizzonti”. È lo stesso Falcomatà ad illustrare una variazione di bilancio che tende a valorizzare gli eventi culturali che rappresentano ormai degli appuntamenti fissi per il territorio. La manifestazione, dunque, rientra in maniera definitiva nella programmazione dell’ente metropolitano.

Una festa per i laureati

L’ultimo dei provvedimenti che ha ottenuto l’unanimità è stata la Mozione a firma di Castorina, Belcastro, Crea e Bova. Castorina ha spiegato ai presenti che è stata ripresa una proposta del Comune di Firenze che ha pensato di organizzare un evento per celebrare la fine degli studi accademici dei laureati in tempo di covid, che sono stati costretti all’esame dietro un monitor. In questo senso, e tenendo conto che tutte le città metropolitane hanno deciso di muoversi nella stessa direzione, anche la Città Metropolitana di Reggio Calabria provvederà ad organizzare una manifestazione, nel rispetto delle misure di prevenzione, per dare la possibilità ai neo laureati di vivere, se non a pieno, quantomeno in maniera leggera, il momento dei festeggiamenti post laurea.