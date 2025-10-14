Città Metropolitana, Falcomatà allarga ancora lo staff: decreto con nuovo ingresso
L'ultimo decreto del sindaco metropolitano, in procinto di lasciare Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio
14 Ottobre 2025 - 16:42 | Redazione
Ultimi aggiustamenti e nomine per Giuseppe Falcomatà prima di lasciare Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio complice l’elezione a consigliere regionale (salvo beffe fa parte della Corte d’Appello).
Con decreto datato 14 ottobre, il sindaco ha nominato in Città Metropolitana il Sig. Chiarolla Maurizio, con contratto a tempo parziale (50%) e determinato, con un trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali per il personale a tempo indeterminato, categoria C.
“Il Sig. Chiarolla, coadiuverà, sotto la diretta responsabilità e coordinamento il Capo di Gabinetto, il Sindaco metropolitano nelle funzioni di indirizzo e controllo”, si legge nel decreto.
La durata dell’incarico non dovrà superare il termine del mandato sindacale, e il suo impiego si estende fino alla cessazione della carica del Sindaco metropolitano o in caso di situazioni strutturalmente deficitarie, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.