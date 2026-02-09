Reggio, avviato dalla Metro City il corso di Guardia giurata venatoria

L’iniziativa formativa è finalizzata alla preparazione di una figura professionale di fondamentale importanza per la tutela del territorio e dell’ambiente



Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, è intervenuto oggi all’avvio del corso di Guardia giurata venatoria, attivato presso la sede di via Sant’Anna a Reggio Calabria.

L’iniziativa formativa è finalizzata alla preparazione di una figura professionale di fondamentale importanza per la tutela del territorio e dell’ambiente.

Il corso è coordinato dal dirigente del Settore 5 Formazione professionale, Fortunato Battaglia, coadiuvato dalla funzionaria Georgia Milicia, e dal dirigente della Polizia metropolitana, Francesco Macheda con il maresciallo Giovanni Barilla.

“L’attività di formazione professionale, avviata dal nostro Ente, è sempre stata incentrata su un modello in grado di offrire percorsi altamente qualificanti, capaci di coniugare concrete opportunità occupazionali e, come in questo caso, anche salvaguardia del patrimonio ambientale e faunistico del territorio metropolitano”.

Così il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace che aggiunge: “nel ringraziare i dirigenti Battaglia e Macheda che hanno posto il massimo impegno per l’avvio di questo corso di formazione, vorrei evidenziare come il controllo e la tutela del territorio siano fondamentali anche in chiave di prevenzione e valorizzazione della nostra fauna selvatica. In questa direzione risulta sempre più importante il supporto sinergico della Polizia metropolitana in chiave di vigilanza ambientale”.

“Il corso – conclude Versace – rappresenta un ulteriore tassello nell’azione di Palazzo Alvaro, volta a rafforzare le competenze professionali nel settore ambientale e a promuovere una gestione sostenibile e responsabile del territorio.