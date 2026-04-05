Calabria, Unindustria e A2A lanciano il Roadshow ‘L’AI entra in azienda’. Il programma

L’iniziativa è pensata per accompagnare le piccole e medie imprese in un percorso concreto dedicato all’Intelligenza Artificiale

A2A in collaborazione con Unindustria Calabria promuove il primo appuntamento del Roadshow “L’AI entra in azienda: strumenti e risorse per le PMI”.

L’Intelligenza Artificiale per le PMI

L’iniziativa è pensata per accompagnare le piccole e medie imprese in un percorso concreto dedicato all’Intelligenza Artificiale, approfondendo le opportunità della sua applicazione nei processi produttivi e fornendo indicazioni chiare su come accedere in modo efficace alle risorse e ai finanziamenti disponibili a livello europeo, nazionale e regionale.

L’ appuntamento si svolgerà venerdì 10 aprile, dalle 10:00 alle 12:30, nella sede di Unindustria Calabria, in via Eroi 1799, 23 a Catanzaro, e rappresenta un momento di confronto e formazione sulle nuove tecnologie e sulle loro applicazioni nei processi produttivi, per supportare le imprese che intendono adottare soluzioni basate sull’AI, favorire l’aumento della competitività e aprire la strada a nuove opportunità di crescita.

Questa prima tappa segna l’avvio di un ciclo di incontri pensati per accompagnare le PMI nella transizione tecnologica, fornendo competenze, strumenti e visione strategica.

Per partecipare, i rappresentanti delle PMI interessate possono compilare il modulo di iscrizione disponibile qui: Modulo di Iscrizione – Catanzaro | AI trasforma le PMI – A2A.

Leggi anche

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA Ore 10.00 Welcome coffee e registrazione

Ore 10.30 Saluti istituzionali e scenario

Roberto Tasca ,Presidente A2A

,Presidente A2A Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria

Ore 10.40 Intervento sui Fondi Europei per l’innovazione e l’AI

Gianluca Fabbri, docente del Master in Management e Controllo dei Fondi Comunitari presso la Luiss Business School

Ore 11.00 Focus sui bandi attivi nella Regione Calabria

Filippo Cipparrone – Responsabile Area Credito, Finanza Agevolata, Fisco, e Internazionalizzazione Confindustria Catanzaro

Ore 11.15 Il case history di A2A Life Ventures

Patrick Oungre – Amministratore Delegato A2A Life Ventures

Ore 11.45 Q&A e conclusioni



A seguire, aperitivo di networking.