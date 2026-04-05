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Motta San Giovanni, per il weekend di Pasqua visite gratuite al Castello e al Museo Leucopetra

L'iniziativa dell’assessore alla Cultura e ai Beni culturali, Enza Mallamaci. Il programma

05 Aprile 2026 - 15:15 | Comunicato Stampa

motta san giovanni ()

Su iniziativa dell’assessore alla Cultura e ai Beni culturali, Enza Mallamaci, e grazie alla sinergia tra il Comune, la Pro Loco con i volontari del servizio civile, le associazioni Rhegion Archeocultura e Stella Maris, sarà possibile visitare il Castello di Santo Niceto a Motta, il Museo e l’Area archeologica a Lazzaro.    

motta san giovanni ()

Queste tutte le informazioni utili:

CASTELLO SANTO NICETO

Apertura al pubblico
Domenica 5 aprile 2026 – dalle ore 8:30 alle ore 19:00
Lunedì 6 aprile 2026 – dalle ore 8:30 alle ore 19:00

Ingresso gratuito per visite autogestite.

MUSEO ANTIQUARIUM LEUOCOPETRA

Apertura al pubblico
Domenica 5 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
Lunedì 6 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

Corso Italia, 34, Lazzaro di Motta San Giovanni

Ingresso gratuito per visite autogestite.

motta san giovanni ()

AREA ARCHEOLOGICA LEUCOPETRA

Apertura al pubblico

Domenica 5 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
Lunedì 6 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 19:00;

Ingresso gratuito per visite autogestite.

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Visite guidate (Museo, Area Archeologica, Castello) solo su prenotazione per gruppi di minimo 4 persone, da prenotare contattando l’Associazione Rhegion Archeocultura al 3478537389 (dott.ssa Accardo).

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