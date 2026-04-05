Motta San Giovanni, per il weekend di Pasqua visite gratuite al Castello e al Museo Leucopetra
L'iniziativa dell’assessore alla Cultura e ai Beni culturali, Enza Mallamaci. Il programma
05 Aprile 2026 - 15:15 | Comunicato Stampa
Su iniziativa dell’assessore alla Cultura e ai Beni culturali, Enza Mallamaci, e grazie alla sinergia tra il Comune, la Pro Loco con i volontari del servizio civile, le associazioni Rhegion Archeocultura e Stella Maris, sarà possibile visitare il Castello di Santo Niceto a Motta, il Museo e l’Area archeologica a Lazzaro.
Queste tutte le informazioni utili:
CASTELLO SANTO NICETO
Apertura al pubblico
Domenica 5 aprile 2026 – dalle ore 8:30 alle ore 19:00
Lunedì 6 aprile 2026 – dalle ore 8:30 alle ore 19:00
Ingresso gratuito per visite autogestite.
MUSEO ANTIQUARIUM LEUOCOPETRA
Apertura al pubblico
Domenica 5 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
Lunedì 6 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
Corso Italia, 34, Lazzaro di Motta San Giovanni
Ingresso gratuito per visite autogestite.
AREA ARCHEOLOGICA LEUCOPETRA
Apertura al pubblico
Domenica 5 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
Lunedì 6 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
Ingresso gratuito per visite autogestite.
Visite guidate (Museo, Area Archeologica, Castello) solo su prenotazione per gruppi di minimo 4 persone, da prenotare contattando l’Associazione Rhegion Archeocultura al 3478537389 (dott.ssa Accardo).