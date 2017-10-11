Città Metropolitana parte civile nel processo ‘Il Branco’
L'ente di Palazzo Alvaro annuncia la costituzione di parte civile con un documento approvato all'unanimità dal Consiglio Metropolitano
11 Ottobre 2017 - 17:32 | di Vincenzo Comi
La Città Metropolitana di Reggio Calabria si costituisce parte civile nel processo denominato “il branco”.
La richiesta di costituzione in giudizio, annunciata con l’approvazione unanime di un documento nel corso di un Consiglio Metropolitano, giunge in una data emblematica, infatti oggi, 11 ottobre, ricorre la giornata internazionale dell’Onu delle bambine e delle ragazze.
Così l’Ente di Palazzo Alvaro, insieme ad altre istituzioni ed associazioni, farà valere in giudizio il suo stato di parte danneggiata, perché quando la vittima è una giovane donna, una ragazza, tutta la società deve sentirsi coinvolta.
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