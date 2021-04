Cittadella-Reggina: numeri, dati e statistiche delle due squadre

La Reggina espugnando il “Penzo” di Venezia ha fatto un grosso passo in avanti verso la salvezza. Una vittoria importante che darà la possibilità di affrontare con più serenità le prossime gare, che avranno i contorni degli scontri diretti. Si torna subito in campo, difatti nel giorno di pasquetta la Reggina renderà visita al Cittadella per un’altra sfida abbastanza ostica. Ma nel calcio si sa, non c’è nulla di scontato, e sarà sempre il campo a dare il verdetto.

I padovani, ormai da diverse stagioni, stazionano nelle zone alte della classifica. Ad oggi si trovano in 7° posizione con 45 punti ottenuti attraverso 12 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. La Reggina è 12° grazie a 10 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte. Stacca di 12 punti la zona retrocessione diretta e di 8 punti la zona playout.

Nelle ultime 5 giornate è andata meglio la Reggina, ottenendo 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta (sono solo 2 le partite perse dagli amaranto nel girone di ritorno). In 3 delle ultime 5 partite gli amaranto hanno mantenuta inviolata la porta (10 sono i clean sheet totali in questa stagione). Il Cittadella, invece, nelle ultime 5 gare ha registrato solo 1 successo, 2 pareggi e 2 sconfitte (consecutive, nelle ultime due partite). Da segnalare che nelle ultime 3 partite i veneti non sono andati in gol. Nel girone di ritorno hanno vinto solo 1 delle 6 partite casalinghe, pareggiandone 3 e perdendone 2.

In fase di palleggio è il Cittadella a tentare più passaggi, 407.2 a partita, rispetto alla Reggina, che ne tenta 390.7. Ma è la Reggina ad essere più precisa, con una percentuale di accuratezza pari all’80.3% contro il 78.5% del Cittadella. Alla voce “possesso palla” la Reggina occupa l’8° posto nel ranking specifico con una media del 51.3%. Il Cittadella è al 2° posto con una media del 54.2%. Crisetig e Loiacono sono i calciatori della Reggina che tentano più passaggi, 43.8 per il centrocampista e 43.6 per il difensore. I più precisi, Cionek con un’accuratezza del 89.3% e Loiacono dell’88.2%.

La Reggina tenta 28.5 attacchi manovrati, concludendone il 20.9%, il Cittadella prova a sviluppare 37.3 azioni manovrate, concludendone il 18.9%. 2.2 contropiedi con 0.8 conclusioni per la Reggina, 3 contropiedi con 1 conclusione per i veneti. La Reggina perde 110,5 palloni a partita, il Cittadella 121.9. Mediamente gli amaranto recuperano 81.3 palloni a partita, il Cittadella ne recupera 89.2 ogni novanta minuti. La Reggina va al cross 18.8 volte a partita (7° nella classifica della Serie B), con il 35.5% di accuratezza (al di sopra della media generale del 34.1%), il Cittadella tenta il cross 23 volte (2° posto nel ranking specifico) con una percentuale di accuratezza del 35.7% (+1.6 sulla media generale). Bellomo, nella Reggina, è il giocatore che tenta di più il cross provandoci 4.7 volte a partita, seguito da Di Chiara con 4.5 cross tentati. Il più preciso nei cross è Del Prato con il 73.9% di accuratezza.

La Reggina è 15° nel ranking dei tiri tentati con una media di 10.4 a partita, mentre il Cittadella si attesta in 6° posizione con 13.1 conclusioni tentate a partita. La Reggina con il 38.7% di tiri nello specchio rispetto a quelli tentati, si posiziona oltre il livello medio generale del 34.3%, così come il Cittadella, che registra il 37.3% di tiri nello specchio della porta. È Okwonkwo il calciatore amaranto che tenta di più il tiro, 2.6 volte a partita, lo segue Montalto con 2.4 tiri. Rivas con il 66.6% dei tiri finiti nello specchio della porta, è il più pericoloso, seguito da Situm con il 50%. La Reggina ha beneficiato di 5 rigori a favore, realizzandone solo 2, il Cittadella su 3 rigori a favore, ne ha realizzati 2. Montalto con 1 rigore calciato ha la percentuale realizzativa su penalty del 100%, Menez con 1 gol su 2 rigori del 50% e Denis, avendo sbagliato entrambi i rigori calciati, dello 0%.

La Reggina, 9° peggior attacco e 10° miglior difesa, grazie alla vittoria di Venezia porta la differenza reti da -5 a -3 (vicino al miglior risultato dell’era Baroni, in termini di differenza reti, quel -2 ottenuto dopo la vittoria contro la Spal per 4 a 1). Sono 31 i gol realizzati (1 a partita) e 34 quelli subiti (1.1 a partita), mentre il Cittadella, 7° miglior attacco della Serie B e 5° miglior difesa del torneo, registra un +11 nella differenza reti con 40 reti realizzate (1.3 a partita) e 29 subite (0.9 a partita). La Reggina è andata in gol con 12 giocatori diversi fino ad oggi, mentre nel Cittadella sono stati 18 i calciatori andati in rete. Folorunsho con 6 gol e Liotti con 5, sono i calciatori amaranto andati di più in rete. A Venezia, primo gol stagionale per Di Chiara. Nel Cittadella, Gargiulo è il calciatore che ha segnato di più, 7 reti. Seguono Proia con 6 gol e Ogunseye con 5 reti.

Nelle file della Reggina, Bianchi con 30 e Loiacono e Crisetig con 28, sono i calciatori con più presenze, mentre nel Cittadella è Gargiulo, con 30 presenze, il più presente. Dietro di lui Proia e Ogunseye, 29 volte in campo. Crisetig con 2384 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Cionek con 2216 minuti. Adorni è il calciatore con il minutaggio più alto nel Cittadella, 2369 minuti per lui, seguito da Proia con 2173 minuti.

Reggina 18.1 falli a partita con 2.9 ammonizioni, Cittadella 18.8 falli e 2.7 cartellini gialli ogni 90 minuti. I calciatori più sanzionati nelle 2 quadre sono Di Chiara e Crisetig (rispettivamente 9 e 8 ammonizioni per loro) per la Reggina, Adorni (9 cartellini gialli) e Perticone (8 volte ammonito) per il Cittadella.