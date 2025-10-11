Cittanova, ingiurie e minacce contro la compagna: disposto il divieto di avvicinamento per un uomo

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di comportamenti violenti, messi in atto anche in presenza della figlia minore

La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare che impone il divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di maltrattamenti ai danni della compagna convivente.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica, è il risultato di un’intensa attività investigativa condotta dai poliziotti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Cittanova e Polistena, a seguito della denuncia sporta dalla vittima.

Un quadro grave e allarmante di violenza domestica

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di comportamenti violenti, ingiuriosi e minacciosi messi in atto dall’uomo, anche in presenza della figlia minore della coppia. In considerazione della gravità della situazione, è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

L’intervento tempestivo e la scrupolosità delle indagini evidenziano l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza domestica, con particolare attenzione alla tutela delle persone più vulnerabili.