XEV YOYO: la citycar elettrica che conquista i giovani e rassicura i genitori – FOTO

A credere in questa rivoluzione è EcoHub che, con il progetto Young, accompagna le famiglie reggine verso un futuro urbano più pulito e intelligente

In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle scelte quotidiane e la mobilità si fa sempre più green, anche i più giovani entrano da protagonisti nel mondo dei motori. Ma con un approccio nuovo. A segnare questa svolta è XEV YOYO, la citycar elettrica pensata per ragazzi e ragazze dai 16 anni in su.

Compatta, sicura e a zero emissioni, unisce tecnologia, stile e valori. Non è solo un’auto: è un’opportunità educativa per imparare cosa significa muoversi in modo consapevole. A credere in questa rivoluzione è EcoHub, polo di mobilità sostenibile nato a Reggio Calabria, che con il progetto EcoHub Young accompagna le nuove generazioni – e le loro famiglie – verso un futuro urbano più pulito e intelligente.

Quanto costa la libertà elettrica?

La domanda che molti genitori si pongono è semplice: “Quanto costa la XEV YOYO?”

Il prezzo di listino parte da 17.900 euro, ma grazie alla promo EcoHub Back to School lo sconto immediato di 3.000 euro è garantito su tutte le vetture in pronta consegna.

EcoHub si occupa anche di soluzioni di finanziamento agevolato e della gestione delle pratiche: un’esperienza chiara, semplice e accessibile. E rispetto a uno scooter, YOYO è una scelta più sicura e responsabile, perché mette insieme indipendenza, protezione e risparmio.

Fino a 150 km di autonomia: la libertà di muoversi

La batteria al litio rimovibile si ricarica anche da una presa domestica. Con un’autonomia media di 150 km, la XEV YOYO è perfetta per andare a scuola, in palestra o uscire con gli amici.

Ricaricare costa meno di 2 euro e i costi di gestione sono quasi nulli: niente benzina, bollo o manutenzione gravosa. Un dettaglio che convince anche i genitori più diffidenti.

Design italiano, personalità giovane

La XEV YOYO parla la lingua dei ragazzi: linee morbide e decise, fari full LED, portiere in plastica riciclata, interni minimal e funzionali. È disponibile in tante colorazioni vivaci ed è completamente personalizzabile, dentro e fuori.

Il risultato? Un’auto compatta, cool, facile da parcheggiare e capace di distinguersi nel traffico.

Più sicura di uno scooter

La libertà non è più legata al motorino. Con YOYO i ragazzi si muovono sicuri, i genitori dormono tranquilli.

Cabina chiusa e rinforzata

Cinture di sicurezza e sistema frenante integrato

Protezione totale da pioggia e agenti atmosferici

Velocità limitata a 80 km/h, ideale in città

Classe L7, guidabile dai 16 anni con patente B1

EcoHub Young: un progetto che educa alla mobilità

Dietro il successo di YOYO c’è una visione: non vendere solo auto, ma diffondere cultura della mobilità sostenibile. È l’obiettivo di EcoHub Young, il percorso ideato da EcoHub, realtà reggina guidata da Giuseppe Barillà, che unisce trent’anni di esperienza automotive a una prospettiva moderna e green.

“Con EcoHub Young vogliamo accompagnare i ragazzi verso una mobilità più consapevole. L’auto diventa un’occasione per insegnare a rispettare l’ambiente, guidare in sicurezza e gestire con responsabilità la libertà”, spiega Barillà. E aggiunge: “YOYO è elettrica, sicura, semplice da ricaricare e accessibile con gli incentivi. È un simbolo positivo di autonomia giovanile che rassicura anche i genitori.”

I vantaggi di XEV YOYO

Prezzo accessibile con promozioni attive

Autonomia reale fino a 150 km

Ricarica a costi minimi (meno di 2 €)

Più sicura di uno scooter

Design moderno, interni digitali e intuitivi

Supporto e gestione completa da parte di EcoHub

Finanziamenti e permuta del vecchio veicolo

Un pacchetto completo, pensato per le famiglie che sono in cerca di un primo veicolo elettrico.

La prima auto che insegna valori

Scegliere una XEV YOYO significa molto più che acquistare un’auto. È dire sì a un nuovo modo di muoversi, dove libertà e responsabilità vanno di pari passo.

Con EcoHub al fianco, ogni fase – dal preventivo alla consegna, fino alla consulenza fiscale o assicurativa – diventa semplice e trasparente.

In un mondo che cambia, XEV YOYO ed EcoHub sono la risposta che figli e genitori aspettavano.