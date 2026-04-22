Un talento reggino applaudito a Londra: Antonio Morabito in concerto all’Istituto Italiano di Cultura

Nato e formatosi nella terra dello Stretto, Morabito rappresenta oggi una delle eccellenze artistiche che portano alto il nome della Calabria nel mondo. Cresciuto musicalmente presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio

Un musicista reggino che porta la Calabria nel mondo. Antonio Morabito sarà protagonista il prossimo 6 giugno, alle ore 18:30, di un importante recital pianistico presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, nell’elegante quartiere di Belgravia, confermandosi tra gli interpreti italiani più apprezzati sulle prestigiose scene internazionali.

Nato e formatosi nella terra dello Stretto, Morabito rappresenta oggi una delle eccellenze artistiche che portano alto il nome della Calabria nel mondo. Cresciuto musicalmente presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, ha saputo trasformare le proprie radici in una solida identità artistica, proiettandosi poi verso una brillante carriera internazionale che lo vede protagonista tra Europa e Regno Unito.

Giunto al suo terzo invito presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra – traguardo che testimonia il crescente apprezzamento nei suoi confronti – Morabito incarna il successo di un giovane talento del Sud che, con dedizione e sacrificio, si afferma all’estero senza mai dimenticare le proprie origini.

Il suo percorso lo ha portato a perfezionarsi tra Spagna e Regno Unito, fino a conseguire un Master in Performance al Royal College of Music di Londra. Oggi svolge un’intensa attività concertistica internazionale ed è sostenuto dal prestigioso Keyboard Trust.

L’Istituto Italiano di Cultura di Londra, da sempre presidio della cultura italiana nel mondo, ha ospitato figure leggendarie della musica come Sir Antonio Pappano, Carlo Maria Giulini e Luciano Berio: un palcoscenico di assoluto rilievo, sul quale Morabito torna a rappresentare l’Italia – e con essa la Calabria – con orgoglio e talento.

Il programma del concerto riflette questa identità profonda, intrecciando virtuosismo e radici culturali. Un sentito omaggio all’italianità emergerà nella Parafrasi del Rigoletto e nel Sonetto del Petrarca di Franz Liszt, accanto a pagine che raccontano l’influenza della tradizione musicale italiana, in particolare napoletana, sulla scena europea, con musiche di Domenico Scarlatti e Wolfgang Amadeus Mozart.

Non mancheranno grandi capolavori del repertorio romantico, come la celebre Ballata n. 1 di Fryderyk Chopin, insieme a opere meno eseguite ma di grande fascino, fino alle raffinate suggestioni sonore di Aleksandr Skrjabin, in un viaggio musicale capace di unire tecnica, emozione e profondità interpretativa.

Prima del concerto, il Maestro Morabito guiderà il pubblico con una breve introduzione all’ascolto, condividendo riflessioni e chiavi interpretative, in un dialogo diretto che arricchisce ulteriormente l’esperienza musicale.

L’evento è patrocinato dall’associazione culturale italiana “Il Circolo”, da oltre trent’anni impegnata nella promozione della cultura italiana all’estero.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra e sul sito dell’artista:

www.antoniomorabitopianist.com