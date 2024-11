CityNow regala un codice sconto per stampare le vostre foto con Lalalab

di Federica Geria – Con l’app per smartphone Lalalab puoi trasformare le foto di Instagram o Facebook in stampe favolose, anche in formato polaroid!

Lalalab è un’applicazione in grado di farti arrivare direttamente a casa stampe fotografiche, confezioni regalo, album, poster, calamite, stampe su tela e molto altro, selezionando le tue immagini preferite, direttamente dal tuo smartphone e dai tuoi social networks.

Oggi CityNow regala ai nostri lettori un fantastico codice sconto, dell’importo di 5€, su qualsiasi spesa effettuata su Lalalab.

Ecco i passaggi da seguire:

Scarica l’app Lalalab e iscriviti Seleziona i prodotti che preferisci tra quelli nel catalogo Scegli le tue foto preferite da Facebook, Instagram o tra quelle nel tuo cellulare Seleziona il tuo metodo di pagamento Inserisci il codice sconto PGRDTL28 e otterrai uno sconto di 5€ Ricevi le tue foto tramite posta direttamente a casa tua in pochissimo tempo

Anche se arriverete ad un importo minimo di 6€, selezionando circa una decina di fotografie singole, grazie al nostro codice pagherete solo 1€!

È il regalo perfetto per i tuoi amici o anche semplicemente per te stesso! Un ottimo metodo per avere tante foto che puoi davvero stringere in mano, per decorare la tua casa con dei tocchi personali, per spedire pensierini personalizzati, per stampare i tuoi ricordi. Lalalab ha fatto registrare più di 2 milioni di download, e più di 5.000 clienti lo hanno valutato con cinque stelle.

Perciò non farti sfuggire il codice sconto di CityNow: PGRDTL28

Visita https://www.lalalab.com/