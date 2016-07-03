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Il mister Claudio Ranieri è cittadino onorario di Catanzaro

Cerimonia in Consiglio comunale a Catanzaro per l'allenatore del Leicester, accolto da una gran folla e dai suoi ex compagni di squadra

03 Luglio 2016 - 12:03 | di Redazione

Claudio Ranieri a Catanzaro per la cittadinanza onoraria

Ranieri a Catanzaro

Non mi aspettavo tutto questo entusiasmo, sono emozionato“.

Lo ha detto Claudio Ranieri, allenatore del Leicester, squadra vincitrice della Premier League, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine della cerimonia in Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria.

Sono orgoglioso – ha aggiunto Ranieri – di questo riconoscimento. Mi sento un cittadino di Catanzaro, città alla quale sono molto legato per il bel periodo in cui ho militato nella squadra di calcio di questa città. Quella squadra vinceva perché eravamo un gruppo di amici, così lo sono oggi i ragazzi del Leicester“.
Il sindaco, Sergio Abramo, ha sottolineato “il legame che Ranieri ha mantenuto in tutti questi anni con Catanzaro e con i suoi vecchi compagni di squadra. Il suo comportamento, in campo e fuori, é sempre stato improntato a lealtà sportiva e correttezza“.
Ad accogliere Ranieri davanti il Comune, insieme ad una gran folla, tutti i suoi ex compagni del Catanzaro.

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