Closing Viola, Menniti: “Voglio totale chiarezza, poi mi muoverò”

Tutta la verità della Mood Project in merito alle ultime dichiarazioni dell'attuale unico proprietario delle quote della società in liquidazione, Aurelio Coppolino

Su Antenna Febea, ospite di Break in Sport, Alessandro Menniti, responsabile della Mood Project, ha illustrato la sua posizione rispetto al post del dott. Aurelio Coppolino sulla questione closing.

La Viola Reggio Calabria avrà un nuovo proprietario?

“E’ iniziato il rapporto di collaborazione tra Mood Project e Viola nel periodo natalizio tramite l’avv. Giuseppe Lo Presti di questo progetto, la Mood Project ha un’attività commerciale in Calabria, perciò abbiamo attività tutto quello che concerne l’attivazione di uno sponsor. Ci siamo però resi conto che la società senza essere guidata de nessuno, Comitato Mito Viola a parte, dovevamo tutelarci bene, visto che abbiamo fatto un investimento importante”.

Riguardo il post del dott. Aurelio Coppolino di stamane?

“Rimango basito rispetto al post. Quando ho parlato di sponsorizzazione col Comitato Mito Viola c’era un accordo di massima ma non direttamente con la società. Il dott. Coppolino si sbaglia, noi abbiamo un contratto di sponsorizzazione con la Viola tramite il Comitato Mito Viola, tra l’altro noi abbiamo fatto già un accordo. Noi abbiamo ricevuto da parte del dott. Fusco un bilancio che abbiamo rispedito immediatamente al mittente, alcune cose ci sono chiare altre no. All’interno del bilancio 2018 ho visto che la Viola ha crediti per 570.000 (cinquecentosettanta mila) euro. Com’è possibile che la società non recuperi tali crediti? Le stesse figure che ruotano attorno alla Viola non sono convinti di questo bilancio. Non stiamo comprando una società serena la Viola ha almeno due milioni di debiti, io voglio capire come pianificare il rientro dei debiti. Vorrei restare qui per molto tempo, quindi voglio chiarezza, mi è stato confermato il tutto anche da persone che ne capisce di bilanci”.

Cosa sta facendo ritardare il closing societario?

“Col dott. Coppolino mi sono sentito un paio di volte telefonicamente, lui ha dichiarato di essere pronto a fare il closing, noi come Mood Project no! Vogliamo capire bene cosa accade. Quando avremo modo di visionare tutta la documentazione allora andremo avanti con quest’operazione. Il nostro progetto è a largo raggio, vogliamo andare oltre due anni. Noi siamo una società di servizi e per le imprese vogliamo inserirci sul nostro territorio. Noi siamo abituati ad agire step by step, conosciamo le nostre difficoltà, ma vogliamo superare futuri ostacoli”.

Questione impianti, PalaMazzetto e PalaCalafiore

“E’ indispensabile sedersi col signor Sindaco, abbiamo già avuto un primo incontro, c’è un interesse per il nostro progetto a lungo termine per valutare cosa fare con gli impianti cittadini, ma senza società non si può ragionare su una fase successiva”.

Rapporti con il Trust dei tifosi

“Il Comitato Mito Viola ha avuto un ruolo fondamentale, lo stesso sarà quello del Trust dei tifosi, loro possono essere il “veicolo commerciale” della Viola, ad oggi stiamo cercando di capire cosa accadrà, stanno facendo un lavoro eccellente sono in contatto quotidiano, per quanto riguarda il Comitato Mito Viola, dottori Foti e Lamberti hanno fatto un passo indietro, invece l’avv. Giuseppe Lo Presti continuerà. Il passaggio del closing è fondamentale, al momento siamo tutti fermi in attesa che può diventare distruttiva, speriamo si sblocchi tutto subito”.

Per quanto riguarda la squadra e lo staff?

“Sono dei veri uomini, come lo stesso il coach, io gli ho fatto delle importanti promesse, loro hanno delle aspettative. Ho cercato di rassicurarli spiegando se la Mood Project avrà il timone il progetto potrà andare avanti tranquillamente. Noi non siamo degli eroi, abbiamo rispettato degli accordi, però la palla in questo momento non è nelle nostre mani”.

