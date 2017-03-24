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Coach Lucchesi pronto per la due giorni in Calabria

Due giorni di allenamenti e formazione per il basket femminile calabrese con l'allenatore delle Nazionali giovanili

24 Marzo 2017 - 17:54 | di Vincenzo Comi

Giovanni Lucchesi, allenatore del Settore Squadre Nazionali Femminile di basket

Il 25 e 26 marzo 2017 la Calabria del basket in rosa è pronta a riunirsi alla presenza dell’allenatore del Settore Squadre Nazionali Femminile, Giovanni Lucchesi.

Iniziano i lavori del Centro Tecnico Federale sotto gli occhi di un tecnico che crede ed ha sempre creduto sul rilancio del basket femminile in tutta Italia: Dal 2008, anno in cui ha iniziato ad allenare le Nazionali Giovanili, Giovanni Lucchesi ha vinto quattro medaglie (un Oro, due Argenti, un Bronzo) e giocato due Campionati Mondiali, oltre a cogliere due quarti posti all’Europeo.

Sabato 25 Marzo al Pianeta Viola “Massimo Mazzetto di Modena si terrà un allenamento per le annate 2000 e 2001 in arrivo da tutta la regione. A seguire, spazio per il primo Pao del corso Chiarella da casa Cna, un corso di aggioramento per allenatori tenuto proprio da Coach Lucchesi.

Domenica 26 Marzo, invece, i lavori proseguiranno al Palasavutano di Lamezia Terme: allenamento per le 2002 e 2003 calabresi. A seguire, invece, si terrà un incontro tra Dirigenti ed allenatori del settore Femminile con Coach Lucchesi.

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