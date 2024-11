Il coach della “Michael Jordan Flight School” Rodolfo Fonseca in Calabria

Arriva in Calabria coach Rodolfo Fonseca, responsabile internazionale della “Michael Jordan Flight School”, per un tour promozionale della scuola di basket dedicata al più grande giocatore di ogni tempo. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni, e prevede attività didattica sul campo con lo staff del progetto MJFS. Il tecnico sarà a Reggio Calabria martedì 7 aprile al centro sportivo “Pianeta Viola” (via Pio XI, rione Modena) in collaborazione con la Viola Basket Reggio Calabria e mercoledì 8 aprile a Lamezia Terme nella palestra dell’istituto Agrario (località Savutano), in collaborazione con la Fortitudo Basket Lamezia e la Nuova Virtus Lamezia.

L’organizzazione dell’evento è gestita da BGT Sport che richiede ad ogni iscritto copia del certificato medico di idoneità alla pratica non agonistica e documento d’identità.

Il programma della giornata prevede:

Ore 15:15, accredito nati nel 2001-2002-2003-2004-2005

Ore 15:45-17:45, camp per i nati nel 2001-2002-2003-2004-2005

Ore 17:00, accredito nati nel 1997-1998-1999-2000-2001

Ore 18:00-20:00, camp per i nati nel 1997-1998-1999-2000-2001

Per info ed iscrizioni è possibile chiamare il: 3311957579, oppure inviare una mail a:mjfscalabria2015@gmail.com.

Fonte: violareggiocalabria.it