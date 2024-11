“Colazione a Broadway” , magnifico concerto di beneficenza organizzato dal Rotary Club di Reggio Calabria Nord

di Nicolino D’Ascoli – Eccezionale evento di beneficenza tenutosi ieri presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria che ha fatto da splendida cornice al concerto per due pianoforti e orchestra egregiamente diretto dal M° Stefano Nanni. Con una platea stracolma ed i palchi gremiti, rotariani e non, introduce la serata il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Nord, Ing. Giuseppe Muritano spiegando il fine nobile della raccolta fondi, destinati all’ End Polio Now, uno dei tantissimi progetti umanitari messi in atto dal Rotary per l’eradicazione della Polio dal mondo.Alle ore 20.45 ha inizio il concerto “Colazione a Broadway”, la M° Paola Fabris è la deliziosa voce della serata. Comincia intonando Carioca di Vincent Youmans, continua eseguendo perfettamente Bye Bye Baby di L. Robin per concludere la prima parte dello spettacolo con Diamond are a girl’s best friends sempre di L. Robin.La ripresa dell’evento musicale è ancora più vivace, si parte con Charade di H. Mancini, ma è con America di L. Bernstein che il pubblico si scalda quando la bravissima Paola Fabris termina il concerto con una superba interpretazione di Singin’ in the rain (N.H.), applausi infiniti e tantissime emozioni hanno accompagnato per tutta la serata il direttore M° Stefano Nanni ed i musicisti del conservatorio reggino F. Cilea, autentico patrimonio nostrano che di anno in anno sforna davvero moltissimi elementi validi.Torna sul palco il Presidente Ing. Muritano che ringrazia di cuore per l’aiuto concesso le principali istituioni locali che hanno reso possibile l’evento artistico – culturale oltre che solidale. Consegna degli attestati Rotariani per il M° Nenni e per il Direttore del conservatorio e Presidente del Consiglio Accademico “F. Cilea” Dott. Francesco Barillà.Il concerto non poteva che concludersi con il bis richiesto a gran voce dal pubblico e accolto volentieri dal Maestro Nanni e dalla Maestra Caracciolo.