Coldiretti, presentazione app Terrainnova

Alla presenza di oltre 150 giovani provenienti da tutta la regione è stata presentata l’App TerraInnova sullo Sviluppo Rurale in Calabria. L’App consentirà finalmente di avere l’informazione giusta in tempo reale sul proprio Smartphone. I giovani intervenuti hanno riconosciuto nell’App TerraInnova, presentata da Claudia Albani dell’Area Economica di Coldiretti Nazionale, uno strumento in grado di fornire informazioni sempre aggiornate sulle opportunità del PSR, sui prezzi di proprio interesse e la possibilità di simulare la validità della propria idea imprenditoriale. L’incontro promosso da Coldiretti Calabria con il contributo della Commissione Europea, si è tenuto a Lamezia Terme ed ha coinvolto i giovani agricoltori calabresi, che hanno già presentato la domanda di primo insediamento dello Sviluppo rurale, gli studenti degli Istituti agrari e i tecnici che sono rimasti letteralmente incantati. Tra i temi dell’iniziativa anche l’agricoltura di precisione, sempre più al centro dell’interesse del settore e, soprattutto, dei giovani sempre attenti alle innovazioni e alla sostenibilità delle produzioni. L’incontro è stato moderato dal direttore regionale di Coldiretti Calabria Francesco Cosentini che ha ribadito l’attenzione dedicata ai giovani nella definizione dei criteri di selezione del PSR, nonché l’attenzione sull’accesso al credito grazie agli strumenti messi a disposizione da CreditAgri e presentati dal responsabile regionale Gianfranco Gentile. Successivamente all’intervento sulle opportunità offerte dal PSR Calabria di Giovanni Cipolla, è intervenuto anche il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Ing. Carmelo Salvino, che ha esplicitato l’impegno a concludere entro luglio prossimo la fase di istruttoria delle domande del Pacchetto Giovani, del Pacchetto Aggregato per le Imprese, nonché per la Misura sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Misura 4.2). Infine, Pietro Sirianni responsabile di Campagna Amica ha evidenziato, grazie anche alle testimonianze di alcuni giovani, le opportunità offerte dalla rete di vendita di Campagna Amica.