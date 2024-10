Collegamenti Reggio – Messina, per viaggiare nello Stretto arriva Blu Jet

Blu Jet è la nuova società controllata da Rete Ferroviaria Italiana, creata per rafforzare il sistema di attraversamento dello Stretto

E’ operativa da oggi, mercoledì 1 maggio 2019, Blu Jet, la nuova società controllata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), creata per rafforzare il sistema di attraversamento dello Stretto garantendo il collegamento navale dei passeggeri tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Leggi anche

E’ stato il Tindari Jet, partito questa mattina alle 6.20 dal porto di Messina e diretto a Villa San Giovanni, a effettuare la prima corsa per Blu Jet, e a sancire il passaggio di consegne da Bluferries, l’altra società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane operante nel settore del trasporto marittimo, fino a ieri titolare del servizio passeggeri.

Il nuovo assetto del sistema di attraversamento dello Stretto prevede, adesso, oltre a Blu Jet per i passeggeri, le navi di RFI per i treni a lunga percorrenza e le navi bidirezionali di Bluferries per gli autoveicoli e i mezzi pesanti.