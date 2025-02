I 70 anni di Franco Colomba. I giocatori valorizzati in carriera e i talenti che non hanno sfondato

Franco Colomba festeggia i suoi 70 anni. Da allenatore è stato protagonista di una parte di storia della Reggina tra serie A e la seconda promozione nella massima serie. E’ stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed ha parlato veramente di tutto. Di seguito i passaggi che hanno riguardato la squadra amaranto:

“Giocatori valorizzati in carriera? Pirlo è stato uno di quei gioielli che ti capitano. E benedici. Infatti l’Inter lo riprese subito. Lo facevo giocare più offensivo con dietro Baronio, ma già capii che sarebbe diventato un gran regista. Poi ci sono stati Kallon e Iuliano a Salerno che andò alla Juve. Ma mi piace ricordare chi aveva talento e non ha sfondato come avrebbe potuto: Iannuzzi era un potenziale Zico, Alessio Pirri un potenziale Pirlo“.

Il passaggio su Lillo Foti

“Cinque anni. Un presidente Lillo Foti molto presente. Ci sentiamo ancora, era lì fisso ma non interferiva mai sulla formazione. Reggio non la dimentichi e loro non ti dimenticano”.