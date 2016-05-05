Colora la palestra Ibico di amaranto e sostieni la Vis nei play off

Per le tre gare casalinghe dei play off la Vis chiama a raccolta i tifosi: la maglia #Vis4B è l'unico pass per entrare al PalaLumaka

Nel momento decisivo della stagione, quello che potrebbe valere una storica serie B, la Vis chiama a raccolta i propri tifosi e lancia la campagna “#Vis4B”, ideando una maglietta celebrativa per i play off, assicurandosi la quale si potrà accedere all’impianto di via Enotria (PalaLumaka), dove i bianco/amaranto disputeranno le tre gare casalinghe del girone nazionale contro Patti (8 maggio), Foggia (22 maggio) e Agropoli (29 maggio).

L’iniziativa è finalizzata a trasformare la palestra Ibico in un catino colorato e ribollente di tifo, una piccola “Bombonera” con i supporters vestiti di amaranto pronti a trasformarsi nel sesto uomo in campo e a spingere la squadra al raggiungimento dell’obiettivo.

Collegandosi al sito www.visreggiocalabria.it sarà possibile prenotare la maglietta, unico pass per accedere alle partite. Il tutto con un contributo di soli 10 euro, che garantirà l’ingresso all’impianto e relativo posto a sedere per tutte e tre le gare dei play off. Vista l’esigua capienza della struttura, si raccomanda di effettuare la prenotazione il prima possibile.

L’esordio casalingo del quintetto dei coach D’Arrigo e Farina è fissato per domenica 8 Maggio alle ore 19 contro Patti.

Nelle prossime ore saranno rese note, sempre sul sito della società, le modalità di ritiro delle maglie prenotate on line.

C’E’ BISOGNO DEL VOSTRO SOSTEGNO…COLORIAMO GLI SPALTI DI AMARANTO!