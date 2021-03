Covid, nuovo monitoraggio Regioni: lo scenario per la Calabria

In attesa dei dati ufficiali della cabina di regia, ecco come dovrebbe essere la mappa dell'Italia nella prossima settimana

Come ogni settimana è arrivato il venerdì che, ai tempi del Covid non vuol dire birra con gli amici, ma risultati del monitoraggio ISS e Ministero della Salute. La cabina di regia, come ogni weekend, ha valutato il passaggio, o la permanenza, delle Regioni nelle varie fasce di rischio. Più volte, negli ultimi giorni, si era ipotizzato il passaggio della Calabria in zona rossa, ma la possibilità sembra davvero remota.

Le novità sul monitoraggio Covid

La situazione attuale in Italia

Zona rossa : Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, PA Trento, Piemonte, Puglia, Veneto.

: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, PA Trento, Piemonte, Puglia, Veneto. Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, PA Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta, Sardegna e Molise

La maggior parte dell’Italia continuerà ad essere rossa, al contrario di poche settimane fa quando oltre l'eccezionale zona bianca della Sardegna, lo Stivale era quasi totalmente giallo.

Il contagio del virus ha preso piede, ancora una volta, soprattutto al nord, dove l'unica Regione in bilico per il passaggio in arancione è il Veneto, mentre la Valle d'Aosta passerà in rosso. Quasi certo il passaggio nella fascia di rischio inferiore per il Lazio.

In Calabria probabile arancione

La situazione in Calabria dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Senza però dimenticare che, nella settimana di Pasqua le restrizioni saranno estese, indistintamente, a tutto il Paese, in lockdown a partire da sabato 3 aprile. In questi tre giorni, fino al lunedì di Pasquetta, saranno osservate le misure previste per la zona rossa. Sarà quindi consentito spostarsi una sola volta tra le 5 e le 22 verso un’altra abitazione sul territorio Regionale a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi. Chiusi i negozi. Bar e ristoranti potranno fare attività di asporto e consegna a domicilio.