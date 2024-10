“Coloriamo di amaranto la Tribuna Est”: la Reggina invita società sportive e scuole

La Reggina è da sempre convinta che “l’unione fa la forza” soprattutto in una Provincia che ha tantissime difficoltà in tutti i settori della vita. Lo Sport in questo contesto può rappresentare un forte volano aggregativo che permette ai giovani di stare insieme, di confrontarsi, di creare nuove amicizie e di approfondire quei valori morali che oggi spesso vengono messi in secondo piano.

La Reggina ritiene che un avvenimento sportivo possa unire tutti questi pilastri sociali e nello stesso tempo possa rappresentare un forte supporto per la squadra della propria Città.

“Coloriamo di amaranto la Tribuna Est”. Nuova iniziativa della Reggina che in occasione della gara interna contro la Casertana prevista per domenica 5 marzo alle 14.30, apre i cancelli dello stadio “Oreste Granillo” a tutte le società sportive della provincia di Reggio Calabria e agli alunni delle scuole medie-inferiori nati dal 1° gennaio 2003 in poi. Un altro segnale di questa società che intende aprirsi ancora una volta alla Città con l’intento di creare emozioni e raggiungere tutti insieme traguardi importanti.

Sperando che la nostra storica “gradinata” possa veramente colorarsi di amaranto, ciascun gruppo composto da venti ragazzi insieme ad un accompagnatore responsabile, dovrà inviare elenco nominativo indicante luogo e data di nascita entro le ore 12:30 di sabato 4 marzo al seguente mail: settoregiovanile@reggina1914.it al fine di poter emettere il tagliando d’ingresso allo stadio.

I biglietti si potranno ritirare domenica 5 marzo fino alle ore 12:30 da un delegato indicato dalla società/scuola presso il Centro Sportivo Sant’Agata.