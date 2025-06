Colpo internazionale per la Reggio BiC: arriva una stella del campionato spagnolo

Parte col botto il mercato della Reggio BiC, che annuncia il primo, attesissimo ingaggio in vista della nuova stagione di Serie A: si tratta di Enzo Trabuchet, talento francese classe 2001, proveniente dal campionato spagnolo, considerato tra i più competitivi d’Europa.

Giocatore della nazionale francese, con la quale parteciperà ai prossimi Campionati Europei di Sarajevo, Trabuchet arriva dalla formazione iberica del Mideba Extremadura, dove ha disputato due stagioni da protagonista, imponendosi come vero leader in campo.

I numeri parlano chiaro: con 403 punti segnati, è stato il quarto miglior realizzatore dell’ultima stagione della Liga spagnola, dietro soltanto a fuoriclasse del calibro della canadese Dandeneau, del connazionale Ramonet e del capocannoniere Esparza, quest’ultimo trascinatore dell’Amivel nella vittoria dell’Eurocup, proprio contro la Reggio BiC nella finalissima.

L’ingaggio di Trabuchet rappresenta un acquisto di altissimo profilo per la squadra calabrese, soprattutto alla luce delle recenti modifiche regolamentari sul numero di extracomunitari ammessi nel campionato italiano di Serie A. Una scelta contestata da molti addetti ai lavori, che rischia di abbassare sensibilmente il livello tecnico della competizione, reduce da una delle stagioni più spettacolari degli ultimi anni.

Ma Trabuchet non è solo un realizzatore implacabile: si distingue anche per le sue doti difensive e per la rapidità nelle transizioni offensive. Il suo arrivo completa un reparto di assoluto valore, pronto a far divertire il pubblico del PalaCalafiore insieme al brasiliano Juninho e al capitano Sripirom, in un terzetto che promette scintille.

Con questo primo colpo di mercato, la Reggio BiC manda un messaggio chiaro: la squadra punta in alto e non ha intenzione di fare da comparsa nel prossimo campionato.