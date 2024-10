Quella fastidiosa sensazione chiamata “Ansia”: i consigli per combatterla

L’ansia. L’ansia è quel sentimento che attanaglia, fa battere forte il cuore, fa sudare, immobilizza e a volte fa sembrare di impazzire. Subentra spesso nei momenti di stress forte, o anche in condizione di vita normale, e non colpisce una categoria di persone ben precisa, può soffrire d’ansia un bambino di 8 anni, come un anziano di 80.

Dal punto di vista antropologico l’ansia, è nata con i nostri antenati molti anni fa, come sentimento di adattamento e reazione alle situazioni di pericolo, più nello specifico, se durante la notte, i nostri antenati venivano attaccati da un branco di lupi, l’ansia era il sentimento di attivazione alla difesa per sé e per la propria famiglia, aumentando il livello di cortisolo nel sangue, si aumentava la reazione aggressiva e di difesa.

Con gli anni l’ansia si è modificata notevolmente sia come sintomatologia che come causa principale.

Il New York Times ha considerato l’ansia la patologia degli anni 2000, contrariamente ai disturbi depressivi che caratterizzavano gli anni 80 e 90. Un dato che fa riflettere su come i sintomi ansiosi siano strettamente correlati ad un periodo storico che ci ha insegnato a correre, a dover arrivare sempre prima degli altri, a dover lottare con tutte le proprie forze per un posto di lavoro e per la propria affermazione personale e sociale. Ci ha istruiti a non fermarsi mai a riflettere sulla semplicità delle cose, ma cercare sempre il complesso, senza farci bastare mai quello che abbiamo o ci viene dato.

DISTURBI D’ANSIA

Nella grande categoria dei disturbi d’ansia i più frequenti sono:

i disturbi di panico, categorizzati come l'accentuazione massima delle caratteristiche del disturbo ansioso, fanno parte del della crisi di panico, accelerazione massima dei battiti cardiaci, sudorazione copiosa, tremore, svenimento, paura irrefrenabile.

l'agorafobia, e cioè quel sentimento di forte disagio e stress nello stare in grandi spazi Aperti;

la claustrofobia, dove al contrario il disagio è percepito nei luoghi chiusi;

la fobia scolastica, descritta come la forte paura di andare a scuola e frequentare compagni e insegnanti;

, descritta come la forte paura di andare a scuola e frequentare compagni e insegnanti; le fobie specifiche che riguardano la paura davanti particolari cause (aereo, insetti, malattie etc) e altri.

COME COMBATTERE L’ANSIA

Ad oggi la cura per i disturbi ansiosi è consolidata e ha dato grandi risultati negli ultimi vent’anni, ed è rassicurante il dato, che grazie ad un percorso psicoterapeutico, è possibile ritornare a vivere una vita tranquilla e sana. In un ottica globale, il sentimento ansioso se trasformato in sentimento positivo e ben canalizzato, può acquisire anche connotazioni positive, quali la spinta ad andare avanti e creare e non fermarsi, ad avere sempre quella scintilla che ci rende unici e reattivi al mondo circostante.

Come diceva una famosa strofa di una canzone di Jovanotti:

“La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare”.

Fonte: dott.ssa Francesca Frattima, psicologa esperta in sessuologia clinica e terapia di coppia; scienze criminologiche e penitenziarie; grafologia. Esperta in tecniche di mindfulness in diversi ambiti.