Il terrazzo e come integrarlo nell’arredamento

Il terrazzo è una miscela di cemento, pietrisco e vari coloranti. Lo si trova sui pavimenti e sulle pareti anche nelle case più vecchie, solitamente nei toni del nero, del bianco e del marrone. Il terrazzo moderno è però più audace e spesso gioca con tutti i colori. E come si può utilizzare questo materiale antico e nuovo negli interni contemporanei?

Che cos’è il terrazzo?

Il terrazzo è una miscela di cemento e frammenti di pietre pregiate come marmo o granito. È molto resistente e il suo vantaggio è la varietà. È possibile scegliere quali pietre si desidera frantumare nel terrazzo e, di conseguenza, l’aspetto della superficie finale. Oggi il terrazzo viene ancora realizzato in modo tradizionale, ovvero versando la miscela direttamente sulla superficie preparata. Esiste anche un’alternativa più semplice ed economica: piastrelle già pronte e levigate con decorazioni in terrazzo. Se posate correttamente, formano una superficie uniforme e compatta, dall’aspetto gradevole, facile da mantenere e praticamente indistruttibile. Una novità sono le lastre in plastica riciclata, che hanno l’aspetto del terrazzo e quasi le stesse caratteristiche (ad esempio Terratico).

Rivestimento dietro il piano di lavoro della cucina

Le piastrelle in terrazzo sono le più adatte per il piano di lavoro. Sono disponibili nelle dimensioni 600 x 600 millimetri, ma anche 600 x 1200 millimetri, quindi ne bastano anche solo due o tre. È possibile scegliere tra una vasta gamma di decorazioni. Preferite uno sfondo bianco con “frammenti” beige? O preferite qualcosa di colorato e vivace? O forse preferite uno sfondo scuro? Vi piace il terrazzo con una texture fine o, al contrario, con pezzi più grandi e distintivi? C’è davvero l’imbarazzo della scelta. E se non avete voglia di rifare le piastrelle, basta coprirle! Potete farlo con carta da parati autoadesiva o con pannelli di vetro con decorazioni in terrazzo.

Lavabo

Il lavabo in terrazzo angolare riporta indietro nel tempo. Infatti, 500 anni fa le persone si lavavano le mani in lavabi simili! Nonostante la sua lunga storia, si tratta di un materiale dall’aspetto molto moderno. Scegliete un lavabo semplice in colori chiari e completatelo con un mobile da bagno in legno per ottenere una stanza da bagno lussuosa, ma allo stesso tempo sobria a prima vista.

Rivestimenti

Abbiamo menzionato i rivestimenti per il piano di lavoro della cucina, ma ovviamente possono essere utilizzati anche in altre stanze, in particolare nel bagno. Ci piace molto la combinazione di terrazzo sul pavimento e sulle pareti. Esistono anche piastrelle di grandi dimensioni, lunghe oltre un metro. Se l’artigiano le posa correttamente e realizza fughe il più possibile sottili, quasi non si nota che non si tratta di una superficie colata. Un’opzione più costosa è ovviamente il metodo tradizionale, ovvero la colata del terrazzo su una superficie preparata in anticipo. Ma questa è un’alternativa per i più esigenti e facoltosi. Le piastrelle costano meno di 40 euro al metro quadrato. Per il terrazzo colato, il costo può essere fino a cinque volte superiore.

Accessori

Il modo più semplice ed economico per portare un po’ di questo materiale intramontabile a casa tua è attraverso gli accessori. In terrazzo puoi trovare vasi, ciotoline, vassoietti, sottobicchieri, portasapone, vassoi da portata e persino adesivi per mobili. Con questi potrete facilmente rinnovare i mobili vecchi e danneggiati e, per così dire, “riciclarli”. Date un’occhiata a un motore di ricerca dei mobili, digitate “terrazzo” nella barra di ricerca e troverete decine di accessori in terrazzo o con questo motivo decorativo.

Mobili

Il terrazzo è un materiale molto resistente e i mobili realizzati con esso durano davvero tutta la vita. Poiché la miscela è pesante come la pietra, di solito viene utilizzata per realizzare mobili di dimensioni piuttosto ridotte. Tuttavia, anche questi saranno difficili da trasportare. I tavolini e i tavolini da salotto in terrazzo hanno un aspetto magnifico. Spesso sono realizzati in plastica riciclata che ricorda il terrazzo. Tuttavia, hanno tutte le sue caratteristiche chiave, dall’aspetto alla resistenza.