Reggio, nuovo corso di ‘Assistente educativo’ alla Coop. Libero Nocera

Dopo il grande successo registrato dall’ultima edizione, la Cooperativa Sociale “Libero Nocera” di Reggio Calabria annuncia l’avvio di una nuova edizione del Corso di formazione per Assistente Educativo, un percorso qualificante e riconosciuto che sarà attivato non appena sarà raggiunto il numero massimo di iscritti.

L’iniziativa si conferma una delle più richieste in ambito formativo, grazie alla qualità dell’offerta didattica e alla grande richiesta di figure professionali nel campo dell’assistenza educativa e dell’inclusione sociale. L’Assistente Educativo è infatti una figura centrale nel supporto agli alunni con disabilità, operando in sinergia con i docenti e con l’insegnante di sostegno per favorire l’autonomia, la comunicazione e l’inserimento all’interno del gruppo classe.

Il corso, accreditato dalla Regione Calabria, fornisce le competenze teoriche e pratiche necessarie per lavorare con professionalità e sensibilità in ambito scolastico e socio-assistenziale. Attraverso lezioni in aula e una significativa esperienza di tirocinio, i partecipanti acquisiranno strumenti educativi e metodologici fondamentali per affrontare le sfide quotidiane di questa professione.

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 600 ore, suddivise tra 188 ore di teoria e 412 ore di attività pratica “on the job”, di cui 172 ore dedicate alla pratica operativa e 240 ore di stage in strutture educative e socio-assistenziali. Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il costo complessivo del corso è di €1.300,00, con la possibilità di rateizzazione per agevolare i partecipanti. Al termine del percorso, coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste e superato l’esame finale riceveranno un Attestato di Qualifica professionale di “Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità – Assistente Educativo”, valido ai sensi della Legge 845/78.

Le iscrizioni sono già aperte e resteranno attive fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Per questo motivo, chi desidera partecipare è invitato a presentare la domanda il prima possibile presso la sede della Cooperativa Libero Nocera, in Via Modena 14, 89133 Reggio Calabria.

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare la segreteria didattica al numero 0965622926, oppure scrivere all’indirizzo direzione@liberonocera.it.

Gli uffici sono aperti il lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 19:00 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

Questa nuova edizione rappresenta una grande occasione per chi desidera entrare in un settore che coniuga professionalità, sensibilità e impegno sociale. La Cooperativa “Libero Nocera” continua così a investire nella formazione di figure qualificate, capaci di promuovere concretamente l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità.