Reggio, salute delle donne: una giornata di screening gratuiti a Palazzo San Giorgio

Palazzo San Giorgio apre le sue porte alla “Prevenzione al femminile“. Sabato 8 aprile, a partire dalle ore 9.00, nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà, una giornata speciale dedicata ai temi sanitari e diretta in particolare alle donne organizzata con la preziosa e fattiva collaborazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Reggio Calabria, già audita nelle scorse settimane nell’ambito dei lavori della Commissione Salute presieduta dal Consigliere Carmelo Romeo.

Prevenzione al femminile: l’iniziativa LILT e Comune di Reggio Calabria

La giornata di screening gratuito sarà articolata in due fasi, entrambe all’interno dei locali di Palazzo San Giorgio. La prima, a partire dalle ore 9.00, consisterà in un seminario con gli specialisti della Lilt. A Moderare il dibattito sarà il Presidente della Lilt di Reggio Calabria Ernesto Giordano. Presenti per i saluti istituzionali i sindaci facenti funzioni di Comune e Città Metropolitana, Paolo Brunetti e Carmelo Versace, il Presidente della Commissione Salute Carmelo Romeo, che si è fatto promotore della sinergia istituzionale tra la Lilt ed il Comune, il Commissario dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, il DIrettore sanitario facente funzioni dell’Asp, Santo Caridi, il Presidente dell’Hospice, Vincenzo Nociti, il Presidente dell’Associazione Cif Renata Melissari, il Parroco di San Giorgio al Corso, Don Nuccio Cannizzaro. A chiudere la giornata la relazione dello specialista Dottor Vincenzo Montemurro su “La dieta mediterranea: patrimonio immateriale dell’umanità”.

A seguire gli screening gratuiti relativi a consulenze endocrinologiche, dermatologiche (controlli e mappatura dei nei con il dermatoscopio), visite nutrizionistiche e senologiche, esami fondamentali per la prevenzione dei tumori più diffusi nelle donne. Le visite saranno effettuate preferibilmente con prenotazione, da effettuarsi al numero 0965-331563 della Lilt di Reggio Calabria.

Romeo: “Diagnosi precoce per un tempestivo intervento medico”