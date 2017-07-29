La cucina della nostra regione è molto influenzata dagli elementi che la contraddistinguono, una fra i più importanti è sicuramente il mare, da cui gli abitanti attingono buona parte delle loro risorse primarie. Così è infatti per il pesce, dalle sarde alle alici, alla neonata, al pesce spada, al tonno. Sono questi alcuni dei prodotti che fanno “grande” la cucina calabrese.

Nella stagione estiva questi tipi di pesci spopolano sulle nostre tavole; ed una fra le ricette più conosciute è sicuramente “a tortiera i lici”, un piatto gustoso, dal sapore fresco ed aromatizzato che profuma di tradizione.

La ricetta

Ingredienti

1 Kg di Alici fresche

Pangrattato q.b.

Parmigiano grattugiato q.b.

Prezzemolo fresco q.b.

1 spicchio di Aglio

1 cucchiaio di Capperi sotto sale q.b.

Pomodorini q.b.

Pepe nero q.b.

Sale q.b.

Acqua q.b.

Olio Extra Vergine di Oliva q.b.

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Preparazione

Pulire e diliscare le alici, risciacquare e lasciare asciugare in modo da far andare via l’acqua in eccesso. Aggiungere un pizzico di sale per insaporirle.

Nel frattempo versare il pangrattato in una ciotola e condirlo con il prezzemolo e lo spicchio d’aglio tritati finemente, i capperi dissalati tagliati a piccoli pezzi, il parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e pepe nero, acqua e olio d’oliva per ammorbidire il composto.

Prendere una teglia da forno cospargerla con un filo d’olio (per evitare che la nostra tortiera di attacchi al recipiente possiamo utilizzare anche della carta da forno), spolverare con il pangrattato che avevamo precedentemente insaporito, aggiungere i pomodorini tagliati a pezzetti e adagiare in cima le alici.

Continuare con questo procedimento fino a quando gli ingredienti non sono terminati. Il risultato dovrebbe essere di due o tre strati, in base alla grandezza della teglia adoperata.

Una volta terminata la preparazione della nostra tortiera è necessario metterla in forno per la cottura a 180° per circa 15 minuti. Una volta pronta la tortiera va semplicemente tagliata a porzioni e servita.