“E cominciarono a fare festa”, ecco gli eventi in programma per i 15 anni di Attendiamoci

Un percorso fotografico come modalità per raccontare una storia è lo strumento che l’Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s. ha scelto di utilizzare per celebrare il 15esimo anniversario dalla sua fondazione.

Dal 26 settembre 2016 e fino al 01 ottobre, presso il Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria, con il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, la cittadinanza intera potrà rivivere, attraverso immagini, testimonianze, ricordi, questi primi quindici anni di servizio ai giovani.

Una grande festa che consentirà di raccontare come la mission di Attendiamoci, prevenire il disagio giovanile e promuovere le risorse individuali, attraverso la formazione globale della persona, è divenuta strategia educativa in questi quindici anni di servizio ai giovani di Reggio Calabria e d’Italia.

Da lunedì 26 settembre a sabato 1 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, presso il Teatro Cilea, sarà possibile visitare la mostra fotografica, intitolata “E cominciarono a fare festa”, espressione tratta da un brano del Vangelo di Luca; un percorso tematico, fatto di volti, storie, risposte e proposte, a partire da una analisi della condizioni giovanile della città in questi anni.

Alla presenza di S.E. Dott. Michele Di Bari, Prefetto di Reggio Calabria, del Dott. Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, del Dott. Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e del Dott. Giacomo D’Arrigo, Direttore Agenzia Nazionale Giovani, alle ore 10.00 del 26 settembre si svolgerà il rituale taglio del nastro, che darà ufficialmente avvio alla mostra ed alla settimana di eventi incastonati in essa.

La festa dei 15 anni sarà anche l’occasione per discutere e riflettere, insieme ad importanti esponenti del mondo della formazione giovanile, sulla “peer education”, strategia utilizzata da Attendiamoci, fin dalla fondazione, in tutte le attività ideate e proposte.

Nel giorno dell’anniversario di nascita dell’associazione, il 27 settembre, alle ore 10.00 presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà la conferenza dal titolo “E cominciarono a fare festa: analisi e proposte per educare i giovani”.

Moderati dalla Dott.ssa Maria Barresi, giornalista della Redazione Rai del TG1, ospiti al tavolo saranno il Prof. Sac. Valerio Chiovaro, Presidente di Attendiamoci ONLUS, e il Prof. Giuseppe Savagnone, che relazionerà su “Giovani protagonisti dell’azione educativa: la co-educazione”.

E ancora, martedì 27 settembre, alle ore 18.30, presso la Parrocchia Cattolica dei Greci, si continuerà a riflettere su “Educare alla felicità: differenza e indifferenza”, insieme al Prof. Sac. Valerio Chiovaro e al Prof. Savagnone. Interverrà, infine, la dott.ssa Letizia Silicato, socia di Attendiamoci, che esporrà una analisi condotta sul mondo giovanile.

Immagini e parole, ma anche confronto, riflessioni, proposte ed approfondimenti che, in questa settimana di festa, saranno favoriti dalla predisposizione, nei pomeriggi di apertura della mostra, di

Alcuni “focus group” tematici, che consentiranno ai giovani visitatori della mostra di entrare in contatto ed ascoltare personalità di spicco in città nel mondo della formazione, dello sport, delle istituzioni, delle imprese, del volontariato.

La cittadinanza intera è invitata a partecipare e a visitare la mostra fotografica, a partire dall’inaugurazione prevista per lunedì 26 settembre, alle ore 10.00, presso il Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria.

Vi aspettiamo!