La presidente del Comitato Calabria Cinetourism, Michela Mantovani, è docente a Milano nel corso di alta formazione in economia del turismo con ETAss e Bicocca

Il Comitato Calabria Cinetourism nella figura del suo Presidente Prof. Michela Mantovani è stato invitato a Milano come docente al corso di alta formazione di economia del turismo per il modulo turismo enogastronomico-culturale. Case History – La formazione al turismo 4.0 tra customer experience, digital communication e storyselling presso ETAss in partnership con Università Milano Bicocca al fine di presentare – nell’ambito di un progetto IFTS sul turismo – case study innovativi replicabili in Regione Lombardia. Il corso forma ragazzi di età inferiore ai 30 anni per nuove professionalità spendibili nell’ ambito del turismo e nella valorizzazione del made in Italy. Peculiare constatare che studenti di Reggio Calabria siano tra i frequentanti del corso.

La collaborazione con ETAss e il premio Young Calabria

Grazie alle attività di networking del Comitato Calabria Cinetourism, una realtà periferica come Reggio Calabria è riuscita ad essere apprezzata da una società milanese che da 20 anni si occupa di formazione nell’ambito turistico a favore di numerose imprese di eccellenza tra cui il maggiore colosso internazionale di settore, il gruppo Marriott. La relazione con ETAss prevede già degli sviluppi concreti quali la partecipazione ad un bando della Commissione Europea con Svizzera e Spagna sulle tematiche del Turismo enogastronomico quale strumento di integrazione interculturale ed il key study sarà proprio la Calabria con la sua cucina e prodotti enogastronomici locali, in partnership con Camera di Commercio e Città Metropolitana. Da tempo la prof. Mantovani ha istituito il premio YOUNG CALABRIA PROJECT arrivato alla 7° edizione per le tesi più innovative nei settori delle eccellenze calabresi (enogastronomia, Dieta mediterranea, artigianato, percorsi turistici esperienziali.).

Il progetto prevede una collaborazione con il Canada, nella figura dell’ Ambasciatore Peter McGovern, che supporta l’iniziativa studentesca in materia di Eccellenze del Made in Calabria in quanto in linea con il concetto di “sustainable farming concept”ossia di agricoltura sostenibile, fortemente sostenuta dal governo canadese.

La borsa di studio e il corso di europrogettazione

Il premio consiste in una borsa di studio per la 4° edizione del corso workshop di alta formazione in europrogettazione di 32 o 80 ore + stage dell’ Università “Mediterranea” di R. C. diretto dalla stessa prof. Mantovani (scadenza bando 2 febbraio, inizio corso 16 febbraio) in cui un modulo è dedicato ai finanziamenti per le aziende agricole e agroindustriali. Negli scorsi anni sono state finanziate borse di studio da Podere Cascasi e da Samuele Furfaro Presidente dell’ associazione confindustria giovani. Per quest’anno si ricercano sponsor per la promozione in quanto per la prima volta il Consiglio Regionale della Calabria non ha erogato un contributo all’ iniziativa.

Il corso è unico in Italia in quanto la frequenza al corso di 80 ore è considerata titolo valido per l’ammissione a socio ASSOEURO (prima associazione italiana di tutela degli europrogettisti).

Gli organizzatori e i partner del corso

È stato organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, il CAT- Lab, laboratorio di Economia e management delle risorse culturali, ambientali e turistiche, dell’Università “Mediterranea” di R.C e dall’Associazione culturale Quality life management.

Oltre al Comitato gli altri partner del corso: Fincalabra, Città Metropolitana di R. C., Camera di Commercio di R.C, Ordine degli Avvocati di R C., Ordine degli Architetti di R.C, ANF Associazione Nazionale Forense, Cisme, Etass, Confprofessioni Calabria.

Il corso sarà presentato alla stampa nell’ Ateneo il 18 febbraio ore 15 aula d3.