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Trattenere i giovani al Sud, Sbarra: ‘Innovazione e competenze strumenti chiave’

Il Sottosegretario di Stato ha annunciato lo stanziamento di 500 mln a favore delle imprese del sud

23 Giugno 2026 - 08:07 | Comunicato stampa

luigi sbarra

“Il calo della popolazione giovanile nel Sud è il risultato di dinamiche demografiche ed economiche di lungo periodo, aggravate da decenni in cui si è preferito rinviare le scelte strategiche invece di affrontare alla radice i nodi della crescita, dell’occupazione e delle infrastrutture. Il Mezzogiorno non ha bisogno di narrazioni allarmistiche né di strumentalizzazioni politiche su dati che descrivono fenomeni strutturali, noti da anni e che nessun Governo può pensare di invertire con slogan, ricette semplicistiche e in poco tempo”.

Lo afferma in una nota il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra.

Opportunità e crescita per trattenere i giovani nel Mezzogiorno

“L’interesse del Governo – prosegue – è costantemente confermato. Il Ministro Urso ha annunciato lo stanziamento di più di 500 milioni di euro per sostenere innovazione, ricerca, competitività a favore di imprese localizzate nelle regioni del Sud. La misura, che si aggiunge a un precedente bando da 448 milioni per investimenti sostenibili, punta a rafforzare il legame tra imprese e università. L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze sviluppate in ambito accademico, favorendo l’accesso dei giovani al mercato del lavoro e creando condizioni concrete per trattenere e attrarre talenti.”

“La direzione è tracciata, i risultati iniziano a vedersi, ignorarli non contribuisce a una lettura onesta della realtà”, conclude il Sottosegretario Sbarra.

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