Comitato Corso Sud: “I nostri sforzi sono stati premiati.”

Molto positivo il bilancio del Comitato Corso Sud al termine della quattro giorni organizzata alla Villa Comunale di Reggio Calabria.

Le iniziative, inserite all’interno del programma dei festeggiamenti civili in occasione della Festa della Madonna della Consolazione, hanno riscosso il gradimento dei presenti. “Da tempo che non vedevamo la Villa Comunale così attiva e dinamica – è stato il commento più frequente dei cittadini partecipanti alle varie serate”.

Quattro in tutto gli appuntamenti organizzati dal Comitato: “Pasquale Caprì & Friends” con Pasquale Caprì, Benvenuto Marra, Aldo Zumbo, i “Non ti regoli” e Santo Palumbo, il 10 settembre; domenica 11 Brutium Eventi ha presentato il concorso di bellezza “Miss Stella dello Stretto”; lunedì 12 settembre è stata la volta del raduno di Organetti e tamburelli e martedì 13 lo straordinario spettacolo del gruppo folkloristico “I Lanternari”. Anche in quest’ultima occasione il pubblico ha affollato la Villa tributando un grande applauso alla fine del concerto al gruppo di Santa Venere.

Sul palco, coordinati dal giornalista Massimo Calabrò, i componenti del direttivo hanno ringraziato i cittadini per la fiducia: Luciano Simone (presidente), Francesco Foti (segretario tesoriere) e gli altri componenti Pietro Foti, Primo Azzarà e Mimmo Aurora, hanno inoltre illustrato le molteplici iniziative avviate in un anno di attività dando appuntamento al prossimo Natale con la nuova edizione dei Mercatini. “Siamo davvero soddisfatti – hanno concluso. I nostri sforzi sono stati premiati. Siamo già al lavoro per nuove iniziative”.