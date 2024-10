Ponte sullo Stretto, il Comitato del No: ‘Opera inutile. Non serve a calabresi e siciliani’

Sono queste le parole di Giovanni Cordova, Rete No Ponte Calabria, qualche giorno fa ai microfoni di CityNow durante la manifestazione tenutasi al Teatro Primo di Villa San Giovanni.

La diatriba che va avanti da oltre 50 anni non accenna a placarsi anche se, ad oggi, i sostenitori del “No al Ponte sullo Stretto” sono sicuramente inferiori a 20 anni fa. A nulla servono le rassicurazioni della politica che, per troppo tempo, soprattutto al Meridione, ha promesso senza poi mantenere.

Oltre agli sfiduciati, però, c’è chi è proprio convinto che l’attraversamento stabile che collegherebbe le città di Reggio Calabria e Messina sia solo uno spot da campagna elettorale, privo di utilità per chi, in questi territori, ci vive:

“Questa terra – ha ribadito Cordova – periodicamente, diventa ostaggio di un mercato elettorialistico. Ricordiamo che fra poco ci sarano le europee. Dunque questi annunci aumentano di intensità e frequenza con l’avvicinarsi della data del voto hanno destato non poca preoccupazione nei cittadini, in particolar modo quelli più colpiti dall’opera, interessati dagli espropri.

Noi non abbiamo dubbi circa l’inconsistenza del progetto. Parliamo di un’opera che non serve minimamente a calabresi e siciliani. Perché, dunque, il territorio dovrebbe essere devastato? Per avviare una fase di cantierizzazione che poi non avrà seguito?

Il sostegno di alcuni politici, alcuni pariti c’è, anche a livello locale. Il nostro impegno è quello di creare un’aggregazione orizzontale, ampia ed eterogenea in cui tutti possano sentirsi a casa per difendere il nostro territorio, perché siamo certi che questo vada fatto aldilà delle appartenenze.

Siamo in una fase di studio e attenzione, è chiaro che, nel momento in cui le cose dovessero cambiare e subire un’accelerazione maggiore, con gli abitanti delle aree interessate dovremo studiare e mettere in atto forme di protesta. Dobbiamo scongiurare il pericolo di far diventare le nostre delle città container. Il nostro è un territorio dalle sconfinate possibilità. Quindi perché fermarsi ad un’opera che va in controtendenza con tutti gli studi che sono stati condotti in merito al trasporto ed alle infrastrutture.

A queste latitudini, avremmo bisogno di ben altro – ha concluso Cordova – soprattutto per richiamare le tante persone, soprattutto giovani, che emigrano quotidinamente”.