Regionali, Comito: ‘Bruni esperta di sondaggi come nel 2021? Contare fino a 10 prima di parlare…’

“Amalia Bruni si trasforma da scienziata specializzata in neurologia e genetica medica (con qualche anonimo anno in Consiglio regionale) ad esperta di sondaggi e di marketing politico. Il sondaggio Emg – importante e autorevole società di rilevazioni guidata da Fabrizio Masia – non le piace? Allora per la professoressa Bruni si tratta di propaganda, ignorando che ogni indagine viene fatta intervistando cittadini reali e non solo tifosi della sua parte politica”.

Queste le parole in una nota stampa di Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria.

“Così fanno le società che preparano sondaggi in modo serio. Ma forse la Bruni è abituata ad altri metodi per misurare le intenzioni di voto degli elettori. In Calabria ancora ricordiamo, facendoci abbondanti risate, il fantomatico sondaggio lanciato da Amalia Bruni il 15 settembre del 2021. Quattro anni fa la Bruni era la candidata del centrosinistra contro il presidente Occhiuto, e a soli 20 giorni dal voto la sua coalizione pubblicó un sondaggio Winpoll, esultando ‘testa a testa tra Occhiuto e Bruni’.

