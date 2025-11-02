Commemorazione dei defunti a Reggio: cambia la viabilità in zona cimitero
Il Comune di Reggio dispone variazioni alla circolazione e alla sosta nella zona del cimitero di Condera
02 Novembre 2025 - 07:48 | di Redazione
In vista della commemorazione dei defunti, prevista per mercoledì 2 novembre, il Comune di Reggio Calabria ha disposto alcune modifiche alla viabilità nella zona del cimitero monumentale di Condera. L’ufficio traffico ha emanato un’ordinanza valida fino al 2 novembre, con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza durante l’afflusso dei cittadini.
Modifiche alla circolazione e alla sosta
Dalle 6 alle 18, saranno attive le seguenti disposizioni:
- Via Reggio Campi diventerà a senso unico di marcia mare-monte nel tratto compreso tra via Padre Catanoso e via Eremo Condera.
- Via Eremo Condera sarà percorribile solo in direzione sud-nord, sempre dalle 6 alle 18.
- Sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, sul lato mare di via Eremo Condera, tra via Reggio Campi e l’ingresso laterale del cimitero.
- Il 2 novembre, dalle 6 alle 14, scatterà inoltre il divieto di sosta sul lato cimitero di via Reggio Campi, nel tratto tra l’ingresso principale e via Eremo Condera, ad eccezione dei mezzi delle autorità civili, religiose e militari.
- In via Eremo Condera, all’altezza dell’incrocio con via Cardinale Portanova, il transito sarà consentito solo ai residenti, in direzione nord-sud fino a via Mariannazzo.
Percorso dei bus Atam
Nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 2 novembre, dalle 6 alle 18, i bus dell’Atam diretti verso il mare seguiranno un percorso alternativo: via Reggio Campi II Tronco, via Eremo Condera, San Giovannello, via Cardinale Portanova.
Disposizioni per la sicurezza
Il Comando di Polizia Locale, guidato dal comandante Salvatore Zucco, potrà disporre deviazioni o limitazioni del traffico veicolare e pedonale qualora si rendessero necessarie ulteriori misure di sicurezza.