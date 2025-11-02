Commemorazione dei defunti a Reggio: cambia la viabilità in zona cimitero

Il Comune di Reggio dispone variazioni alla circolazione e alla sosta nella zona del cimitero di Condera

In vista della commemorazione dei defunti, prevista per mercoledì 2 novembre, il Comune di Reggio Calabria ha disposto alcune modifiche alla viabilità nella zona del cimitero monumentale di Condera. L’ufficio traffico ha emanato un’ordinanza valida fino al 2 novembre, con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza durante l’afflusso dei cittadini.

Modifiche alla circolazione e alla sosta

Dalle 6 alle 18, saranno attive le seguenti disposizioni:

Via Reggio Campi diventerà a senso unico di marcia mare-monte nel tratto compreso tra via Padre Catanoso e via Eremo Condera .

diventerà a nel tratto compreso tra . Via Eremo Condera sarà percorribile solo in direzione sud-nord , sempre dalle 6 alle 18 .

sarà percorribile solo in direzione , sempre dalle . Sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, sul lato mare di via Eremo Condera , tra via Reggio Campi e l’ingresso laterale del cimitero.

, tra via Reggio Campi e l’ingresso laterale del cimitero. Il 2 novembre , dalle 6 alle 14 , scatterà inoltre il divieto di sosta sul lato cimitero di via Reggio Campi , nel tratto tra l’ingresso principale e via Eremo Condera, ad eccezione dei mezzi delle autorità civili, religiose e militari .

, dalle , scatterà inoltre il sul , nel tratto tra l’ingresso principale e via Eremo Condera, . In via Eremo Condera, all’altezza dell’incrocio con via Cardinale Portanova, il transito sarà consentito solo ai residenti, in direzione nord-sud fino a via Mariannazzo.

Percorso dei bus Atam

Nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 2 novembre, dalle 6 alle 18, i bus dell’Atam diretti verso il mare seguiranno un percorso alternativo: via Reggio Campi II Tronco, via Eremo Condera, San Giovannello, via Cardinale Portanova.

Disposizioni per la sicurezza

Il Comando di Polizia Locale, guidato dal comandante Salvatore Zucco, potrà disporre deviazioni o limitazioni del traffico veicolare e pedonale qualora si rendessero necessarie ulteriori misure di sicurezza.