Commercio ed economia, Battaglia: ‘Dal libro bianco di Confcommercio utili spunti per le strategie di rilancio’

A palazzo San Giorgio il sindaco f.f. ha incontrato Labate e Giubilo, rispettivamente presidente e direttore dell'ente e ha ricevuto il libro bianco, analisi e proposte su tematiche rilevanti per i commercianti

A palazzo San Giorgio il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia ha incontrato Lorenzo Labate e Fabio Giubilo, rispettivamente presidente e direttore generale di Confcommercio Reggio Calabria che gli hanno consegnato il libro bianco, analisi e proposte su tematiche rilevanti per i commercianti in vista delle elezioni amministrative. Il sindaco Battaglia è stato il primo a riceverlo considerando il ruolo istituzionale che ricopre, ma il documento sarà nei prossimi giorni posto all’attenzione degli altri candidati.

«È stata una ulteriore occasione di confronto – ha chiarito il primo cittadino – Con Confcommercio e altri enti camerali sono in atto fattive sinergie per la rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale ed economico reggino. In primis, il “Patto per il commercio e per lo sviluppo economico della città” per la costruzione di una governance condivisa con le associazioni di categoria».

«Dal libro bianco di Confcommercio utili spunti per le strategie di rilancio – ha aggiunto Battaglia – in vista del confronto organizzato il 5 maggio, con tutti i candidati sindaco, che verterà sulla visione della città partendo da infrastrutture, rigenerazione urbana, rapporto con l’università. Un’occasione per approfondire temi strategici e condividere prospettive concrete di sviluppo. Il contributo delle associazioni di categoria è fondamentale per costruire politiche efficaci e aderenti ai bisogni reali del territorio. Accogliamo con interesse – ha concluso il sindaco Battaglia – il lavoro di analisi e le proposte contenute nel libro bianco, che rappresentano uno stimolo importante per l’azione amministrativa presente e futura. Il dialogo costante con il mondo produttivo e commerciale resta una priorità, perché solo attraverso una collaborazione strutturata è possibile sostenere la crescita economica, valorizzare le eccellenze locali e restituire fiducia agli operatori e ai cittadini».