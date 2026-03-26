Reggio, ok in Commissione al riordino dei mercati. Tripodi: ‘Passo storico’

Aumentano i posteggi per i commercianti. Introdotto un nuovo mercato rionale ad Arghillà e due nuove aree dedicate alla vendita di prodotti a km 0. 'Darà impulso al commercio di prossimità e all’economia locale', le parole dell'assessore comunale Alex Tripodi

La VI Commissione consiliare (Sviluppo economico ed attività produttive, turismo), presieduta da Carmelo Versace, ha discusso e approvato (con 13 voti favorevoli e 3 astenuti) la proposta di riordino delle aree mercatali all’esito dell’audizione dell’assessore alla “Città produttiva” Alex Tripodi e della responsabile del servizio Attività Mercatali Sara Malatia.

«I mercati reggini – hanno commentato l’assessore Tripodi e il presidente Versace a margine della seduta – possono diventare strumenti di rigenerazione urbana, sostegno alle microeconomie e alle filiere corte locali, valorizzazione culturale, promozione della sostenibilità ambientale e coesione sociale.

Il nuovo piano rappresenta un passo storico che ridisegna spazi e luoghi dei mercati cittadini dando un impulso vitale al commercio di prossimità e all’economia locale».

«Le associazioni di categoria – ha aggiunto l’assessore Tripodi – hanno manifestato soddisfazione per le soluzioni individuate. È chiaro che c’è l’esigenza di garantire controlli costanti con la Polizia municipale.

La ⁠volontà dell’Amministrazione – ha concluso TripodI – è comunque quella di rilanciare, con forme e modi diversi, il mercato di Piazza del popolo, quando potremo riaverne la disponibilità dall’Agenzia del demanio».

Tra le principali novità introdotte dalla proposta di riordino dei mercati, che dopo l’ok della Commissione dovrà passare all’esame del Consiglio comunale, ci sono innanzitutto le nuove planimetrie sui mercati esistenti che garantiranno un numero maggiore di posteggi per i commercianti rispetto alle autorizzazioni attualmente vigenti.

Sono previsti anche ⁠nuovi mercati dedicati a prodotti a km 0 e del contadino (vengono istituzionalizzati quelli di piazza Carmine e piazza Orange e ce ne saranno altri due a viale Libertà e a piazza Sant’Agostino).

Ci sarà inoltre un nuovo mercato rionale ad Arghillà, mentre ulteriori nuove planimetrie serviranno a mettere in sicurezza e garantire spazi di socialità per i mercati rionali di Catona, Gallico, Archi e Pellaro. L’istituzione di nuovi posteggi è stata prevista anche per i chioschi per la vendita di fiori nelle aree cimiteriali.

Ci sarà una nuova calendarizzazione per differenziare gli orari e distribuire i mercati su tutti i giorni della settimana.

Tra le novità, infine, anche i pop-up markets (mercati temporali), l’implementazione della promozione turistica attraverso showcooking, degustazioni di prodotti tipici e festival gastronomici, nonché la realizzazione di una “Via dell’Artigianato”, un percorso tematico per valorizzare l’artigianato artistico locale.

Nel corso della seduta il consigliere Valentino Scordino ha espresso soddisfazione per l’accoglimento di diversi emendamenti, in particolare sull’indirizzo riguardante Piazza del popolo come spazio polifunzionale.

Soddisfatto anche il consigliere Pino Cuzzocrea, che ha ricordato come il provvedimento sia atteso da oltre vent’anni e ha auspicato che venga previsto in alcune aree il sistema della “spunta” (l’assegnazione provvisoria di posteggi temporaneamente non occupati dai titolari).

L’assessore Tripodi sul punto ha spiegato che tale sistema sarà disciplinato con l’adozione del successivo regolamento. In chiusura anche il presidente Versace ha espresso soddisfazione per l’approvazione della proposta all’esito di un iter articolato e ha ringraziato le minoranze per il contributo fornito alla discussione.