Serie C, ritorno delle semifinali. Catania-Ascoli anche in chiaro

Alla squadra di Toscano serve il miracolo. Programma e orari delle due partite. Il regolamento in caso di parità

Serata decisiva per i playoff di Serie C. Oggi mercoledì 27 maggio, vanno in scena le due semifinali di ritorno della Final Four, con calcio d’inizio sfasato di un’ora.

Alle 20:00 si parte con Union Brescia-Salernitana. La sfida riparte dall’equilibrio dell’andata (1-1) e mette in palio il primo posto nella finale promozione. I lombardi potranno contare sul fattore campo, mentre la Salernitana proverà a strappare la qualificazione lontano dall’Arechi.

Alle 21:00 toccherà invece a Catania-Ascoli, gara in programma al “Massimino” e trasmessa in diretta su RaiSport. Per gli etnei servirà una vera impresa: il Catania dovrà recuperare quattro reti dopo il pesante 4-0 subito nella gara d’andata. L’Ascoli, forte del largo vantaggio, parte con un piede avanti verso la finalissima.

Programma semifinali di ritorno – mercoledì 27 maggio

Ore 20:00 – Union Brescia-Salernitana

Ore 21:00 – Catania-Ascoli, diretta RaiSport

Il regolamento

Il regolamento prevede che accedano alla finale le squadre che, al termine del doppio confronto, avranno ottenuto il maggior punteggio. In caso di parità, conterà la migliore differenza reti nelle due gare. Se dovesse persistere l’equilibrio, si andrà ai supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore.

Le due vincitrici delle semifinali conquisteranno il pass per la finale dei playoff, ultimo atto della stagione e porta d’accesso alla Serie B. La finale si giocherà in gare di andata e ritorno, il 2 e il 7 giugno.