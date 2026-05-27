Festival Autoretrò: auto storiche in Calabria tra borghi, memoria e cultura

Dal 30 maggio al 2 giugno 2026 la Calabria ospiterà la decima edizione del Festival Autoretrò – 3° Memorial Lillo Cavallo, evento dedicato al motorismo storico, alla scoperta del territorio e alla cultura automobilistica italiana.

La manifestazione, organizzata da AREMES – Associazione Reggina Mezzi Storici, arriva in un anno dal forte valore simbolico. Saranno celebrati, infatti, i 30 anni del club, i 60 anni di ASI – Automotoclub Storico Italiano e i 120 anni della Lancia, storica casa automobilistica fondata il 27 novembre 1906 a Torino da Vincenzo Lancia.

Quarantuno equipaggi per il X festival Autoretrò

Saranno 41 gli equipaggi iscritti, provenienti da dieci club italiani e internazionali. Tra le presenze anche Malta, Sicilia, Marche, Calabria, Puglia e Campania.

Un numero importante, che conferma la crescita del Festival e il suo richiamo anche fuori dai confini regionali. Le iscrizioni, come comunicato dagli organizzatori, sono già chiuse.

Le vetture partecipanti coprono un arco temporale che va dal 1936 al 2003. In strada ci saranno modelli di grande valore storico e collezionistico, con marchi come Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes, Fiat, Lancia, Maserati e Porsche.

Tra le auto più attese figurano una rarissima Mercedes 170 V Cabrio del 1936, una Lancia Aurelia B20 GT e una Alfa Romeo 6C 2500 Sport.

Il viaggio tra Costa dei Gelsomini e Costa degli Dei

Il Festival sarà anche un percorso alla scoperta della Calabria. Le tappe toccheranno Reggio Calabria, Pentidattilo, Roccella Ionica, Badolato, Stilo, Gerace, Spilinga, Parghelia e Tropea.

Un itinerario che unirà auto storiche, borghi, paesaggi, tradizioni ed enogastronomia, tra la Costa dei Gelsomini e la Costa degli Dei.

A spiegare il senso dell’iniziativa è stato Natale Romeo, presidente del club AREMES Lillo Cavallo, durante la conferenza stampa di presentazione:

“Sarà un viaggio culturale. Andremo a visitare tre dei borghi più belli d’Italia: Badolato, Stilo e Gerace. Sarà un viaggio turistico e culturale che abbraccerà questi territori calabresi. Poi faremo anche Spilinga e il nostro percorso si concluderà a Tropea”.

Il programma del Festival Autoretrò

La partenza è prevista il 30 maggio da Piazza Italia, a Reggio Calabria, con l’esibizione della banda musicale di Archi. Da lì gli equipaggi raggiungeranno Pentidattilo e poi Roccella Ionica.

Il 31 maggio il percorso proseguirà da Roccella verso Badolato e Stilo, con una cena dedicata all’interno del porto turistico di Roccella Ionica.

Il 1 giugno sarà la volta di Gerace, poi Spilinga, Parghelia e infine Tropea, dove si svolgerà uno dei momenti più significativi dell’intera manifestazione.

Il 2 giugno il Festival vivrà la sua giornata conclusiva lungo la Costa degli Dei.

Omaggio alla Lancia con Giovanni De Virgilio

Tra gli ospiti più attesi ci sarà il dott. Giovanni De Virgilio, pronipote di Vincenzo Lancia. La sua presenza arricchirà la serata di gala prevista lunedì 1 giugno al Costa degli Dei Resort.

Nell’anfiteatro della struttura sarà proiettato il film dedicato a Vincenzo Lancia e alla storia del celebre marchio italiano. Un omaggio pensato in occasione dei 120 anni della Lancia.

Auto storiche, giovani e donne al volante

Il Festival Autoretrò guarda anche al futuro del motorismo storico. Tra i partecipanti ci saranno sette conducenti under 40 e tre donne al volante.

Un dato che racconta un movimento sempre più aperto, capace di coinvolgere nuove generazioni e appassionati diversi.

Le vetture presenti saranno tutte auto autentiche e omologate, con riconoscimenti di alto livello nel mondo del collezionismo.

“Saranno tutte auto omologate Targa Oro ASI, il massimo riconoscimento della nostra federazione. Sono autovetture autentiche”, ha spiegato Natale Romeo.

Il Festival come racconto della Calabria

Il Festival Autoretrò non sarà soltanto una sfilata di auto d’epoca. Sarà un viaggio dentro la Calabria, tra luoghi simbolo, centri storici, sapori e paesaggi.

Una manifestazione che tiene insieme memoria, passione per i motori e promozione del territorio. Nel nome di Lillo Cavallo, fondatore del club AREMES nel 1996, e con lo sguardo rivolto a una Calabria da attraversare, conoscere e raccontare.