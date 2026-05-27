‘Scatti di Valore’, giovani e volontariato si incontrano a Reggio

Il 15 maggio scorso, nell’aula magna “Falcomatà” della Facoltà di Ingegneria di Reggio Calabria, si è aperto con queste parole il quindicesimo raduno di Scatti di Valore.

Scatti di Valore è il format dedicato al binomio “scuola & volontariato” che il Csv dei Due Mari di Reggio Calabria mette in campo ogni anno per promuovere esperienze di incontro e collaborazione tra studenti e volontari.

Le parole sono state prese in prestito dall’introduzione di Sara Costanzo al libro “Abitare poeticamente il mondo” di Christian Bobin.

Parole dedicate con emozione e gratitudine dagli organizzatori del CSV alle ragazze e ai ragazzi che nel corso dell’anno scolastico, donando energie al volontariato e prendendosi cura del bene comune, hanno abitato umanamente e poeticamente il mondo.

Di fronte a un auditorium popolato da oltre 350 persone, tra studenti, docenti e volontari, hanno risuonato come un abbraccio di benvenuto i saluti di Orsola Foti, Giuseppe Pericone e Maria Angela Ambrogio – rispettivamente presidente e direttore del CSV e direttrice della Caritas diocesana Reggio-Bova.

Ha così preso il via un tempo cercato e voluto, vissuto in spirito di amicizia, scandito da tre momenti-chiave pensati per condividere le esperienze e le tracce di questo percorso in cui, ogni anno, decine e decine di adolescenti si mettono in cammino alla scoperta dei valori del volontariato, mentre agli adulti che li accompagnano si svela un universo ricco di sensibilità e di immensa poesia.

Sartoria delle parole

La prima sessione del raduno è stata dedicata alla lettura scenica frutto di un laboratorio di scrittura collettiva condotto dalla giornalista e scrittrice Tiziana Barillà: oltre mille post-it scritti dagli studenti di 71 classi, fitti di valori, di sentimenti e di storie di vita, sono diventati un testo corale, poetico e sbarazzino al tempo stesso, che Ludovica Barillà e Alessio Chilà del Liceo Scientifico Vinci di Reggio Calabria, Giada Caridi del Liceo Classico Campanella di Reggio Calabria, Valentina Martino del Liceo Scientifico Volta di Reggio Calabria, Giulia Addamo, Elisa Caridi e Davide Sapone dell’Euclide di Bova Marina, hanno interpretato, curandone anche la scenografia e la coreografia.

La terra degli uomini

Ispirata alla canzone Terra degli uomini di Jovanotti, la seconda sessione è stata dedicata ai racconti di volontariato e ha puntato a mettere in luce le scoperte che oltre 100 ragazze e ragazzi hanno vissuto in quasi 3.000 ore spese nei luoghi della solidarietà, grazie all’accoglienza, alla disponibilità e al tutoraggio di 26 “associazioni madrine”.

Così, di voce in voce, di luogo in luogo, di scoperta in scoperta, una evocativa e simbolica geografia umana ha preso corpo e parola davanti a una platea silenziosa e incantata.

Gli “inviati speciali”

La proiezione di un video dedicato agli “inviati speciali” di Scatti di Valore – Hermes Praticò del Liceo Classico Campanella di Reggio Calabria, Antonino Ventrìce e Michelle Demoro dell’ITIS Conte Maria Milano di Polistena – ha sugellato la conclusione del momento dedicato alle testimonianze.

Il filmato è stato l’esito del laboratorio di comunicazione introdotto quest’anno in via sperimentale: una sorta di “percorso alternativo” grazie al quale alcuni studenti – guidati dallo staff del Csv, dal regista Antonio Melasi e dal giornalista Sergio Notaro – hanno potuto scoprire e raccontare le esperienze di volontariato dei loro coetanei attraverso interviste, video e altri contenuti social.

Gli “scatti di valore” premiati

L’ultima sessione del raduno ha visto assegnare sei menzioni e tre premi alle opere fotografiche scelte tra le 125 candidate.

In particolare, si sono aggiudicati il premio per questa quindicesima edizione del concorso fotografico: Gaia Tripodi, della classe V H del Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria, per l’opera dal titolo “Considero valore la resilienza”; Denise Iaria, della classe IV A dell’Istituto d’Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina con l’opera dal titolo Considero valore l’empatia: ascoltare il silenzio degli altri e comprendere ciò che non viene detto”; e Anna Fiumanò, della classe V F nuovo ordinamento del Liceo Scientifico Volta con l’opera dal titolo “Considero valore sfiorare il cuore con la delicatezza di uno sguardo”.

Le opere premiate sono state stampate su tela e andranno a implementare la mostra fotografica di Scatti di Valore: una selezione di quasi 50 tele che raccontano i valori del volontariato visti con gli sguardi dei giovani della nostra terra.

La comunità coinvolgente

Nel corso della manifestazione, il CSV ha anche omaggiato con delle targhe-ricordo le scuole di Scatti di Valore – per aver creduto nei valori del volontariato e nel valore dell’esperienza di solidarietà come opportunità di apprendimento, crescita e scoperta, e per aver fatto della scuola un luogo che non solo sa accogliere ed istruire, ma sa anche aprire cammino – e le associazioni madrine – per aver accolto e accompagnato con fiducia le ragazze e i ragazzi, per aver incentivato e motivato la loro attitudine a prendersi cura del bene comune, per essere state esperienza e scoperta dei valori del volontariato.

Le scuole partecipanti. Istituto d’Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina, Istituto d’Istruzione Superiore Familiari di Melito di Porto Salvo, Istituto d’Istruzione Superiore La Cava di Bovalino, Istituto d’Istruzione Superiore Nostro-Repaci di Villa San Giovanni, ITIS Conte Maria Milano di Polistena, Liceo Classico e Artistico Campanella-Preti-Frangipane di Reggio Calabria, Liceo Scientifico Vinci di Reggio Calabria, Liceo Scientifico Volta di Reggio Calabria, Istituto d’Istruzione Superiore Fermi di Bagnara Calabra, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Villa San Giovanni, ITT Panella-Vallauri di Reggio Calabria.

Le associazioni madrine. A Reggio Calabria: Agiduemila ODV, Agedi ODV, Aipd – Associazione Italiana Persone Down ODV, Arci Samarcanda APS, Casa di riposo Don Orione, Centro di solidarietà Alberto Marvelli ODV, Ce.Re.So. Centro Reggino di solidarietà ODV, Consorzio Macramè – Hub Comunale Servizi per la Famiglia, Cuore di maglia, Espero APS, Govic – Gruppo Ospedaliero Volontari in Chirurgia ODV, Mondo in Piazza ODV, Nati per leggere. A Bova Marina: ASD Oratorio Salesiano Evergreen APS. A Brancaleone: Caritas. A Campo Calabro: Nuova Solidarietà ODV. A Cinquefrondi: Mediateca Comunale – Progetto ViviAmo Cinquefrondi. A Condofuri: Centro di aggregazione giovanile Padre Rempicci APS. A Melito di Porto Salvo: La casa di Maria – Parrocchia San Giuseppe. A Polistena: Centro di aggregazione giovanile Luigi Marafioti con Il Samaritano ODV. A Rosarno: Croce Rossa Italiana Comitato di Rosarno ODV. A Sant’Eufemia d’Aspromonte: RSA Mons. Prof. Messina e Associazione di volontariato cristiano Agape. A Taurianova: Croce Rossa Italiana Comitato di Taurianova ODV, La fata turchina ODV. A Villa San Giovanni: Centro di aggregazione giovanile Campo dei Fiori della Comunità Papa Giovanni xxiii, Progetto Amico ODV.

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