Calcio: Ludi, Ds del Como, esalta l’arrivo del giovane Lorenzo Peli

Carlalberto Ludi, ex giocatore anche del Novara e che i tifosi amaranto ricordano, è il Ds del Como ed è intervenuto ai microfoni di “Buongiorno Reggina” per parlare del giovane Lorenzo Peli: “Avete preso un giocatore forte e faccio i complimenti al Ds Taibi che apprezzo dal punto di vista professionale ed umano. Nel settore giovanile dell’Atalanta ha lavorato sempre da esterno offensivo, ma per le caratteristiche che possiede per noi poteva essere anche un quinto di centrocampo ed abbiamo avuto ragione. E’ stato per gran parte della stagione protagonista, poi il lockdown ha frenato il suo processo di crescita. Personalmente lo avrei voluto ancora, ma la Reggina è stata bravissima a portarlo alla corte di un tecnico eccezionale come Mimmo Toscano.

Da Lorenzo Peli mi aspetto un breve periodo di ambientamento sul campionato, ma poi il giocatore verrà fuori. Credetemi, per potenzialità la categoria la può fare tranquillamente. E’ un pò introverso, ma il gruppo della Reggina sarà bravissima ad introdurlo e farlo sentire prima possibile a suo agio”.