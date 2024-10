Reggina, Inzaghi: ‘Non dobbiamo avere assilli, le favorite sono altre’

Felice per il ritorno alla vittoria, mister Inzaghi si è presentato in sala stampa dopo la conquista di tre punti pesantissimi: “Sono molto contento, partita difficilissima contro l’attacco più forte della serie B almeno per quello che riguarda gli uomini. Tranne la scivolata di Gagliolo, non abbiamo concesso nulla, andavamo facilmente nella loro aerea e qui non è facile per nessuno prendere punti. I calciatori che ho cambiato mi hanno dato risposte importanti, vittoria da squadra matura, dobbiamo continuare. Ci tenevo che facessimo una bella gara, si mi hanno detto che in tribuna c’erano Simone (Inzaghi) e Marotta. Bene il primo tempo, nel secondo sapevo che si poteva trovare nuova linfa con i cambi. Il passo avanti di oggi è stato la capacità di vincere anche in una giornata non fantastica, ce la possiamo giocare contro chiunque. Non dobbiamo avere assilli, le favorite sono altre, a marzo-aprile vedremo dove saremo. Pensiamo a divertirci, allenarci bene, non vogliamo spegnere gli entusiasmi, ma è già tanto che da un progetto triennale, ci si trovi a questo punto dopo tre mesi”.

Leggi anche

I cambi e la sostituzione di Rivas

“Stravedo per tutti i miei ragazzi, purtroppo ad un certo punto avevo bisogno di un difensore in più e non potevo guardare nulla, se non l’utilità per la squadra. Mi dispiace per Rivas ma lo capirà, avrei dovuto sostituire lui o Canotto. Quelli di oggi sono punti pesanti. Il rigore? Non ho visto neppure le immagini“.