Como-Reggina: la probabile formazione amaranto. Diverse novità

Inzaghi ha chiesto immediato riscatto dopo il passo falso al Granillo contro il Frosinone. La Reggina si presenta a Como per la sua penultima trasferta di questo 2022, troverà di fronte un avversario in forte ritardo in classifica, ma decisamente in crescita rispetto ad un inizio di stagione disastroso se si pensa alla costruzione dell’organico e gli obiettivi. Lo stesso Inzaghi aveva anticipato almeno quattro o cinque novità alla terza gara della settimana e la stanchezza palesata da alcuni calciatori giovedi scorso, sicuramente porterà a delle modifiche nell’undici iniziale.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Cionek (Camporese), Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Majer; Rivas, Gori (Menez), Cicerelli. All. Inzaghi