Pronti a una rivoluzione? Prova a Reggio la nuova Smart elettrica dai fratelli Barillà

Pratica, conveniente, elettrica. A 10 anni dal lancio della prima Smart elettrica, è arrivata la nuova generazione della Smart fortwo electric drive.

La vettura mantiene la maneggevolezza tipica della Smart, scatta con vigore ed è poco affaticante nel traffico. E nella facilità di parcheggio, come sempre, è imbattibile.

La nuova Smart sorprende invece per altri due aspetti, sicurezza e spazio. Gli occupanti infatti sono ben protetti, la macchina ha un’elevata tenuta di strada e dà una sensazione di sicurezza quasi da berlina. Smart inoltre è piccola fuori ma grande dentro, mostrandosi come un’auto comoda per due persone.

FRATELLI BARILLA’, CONVENIENZA ASSICURATA

Convenienza, comodità e sicurezza. ‘Fratelli Barillà’ servizi per l’auto è un vero e proprio ‘universo’ di servizi, che accompagna i clienti a 360 gradi in tutto il percorso.

Scelta della vettura ideale, consegna, tutti i servizi dalla carrozzeria alla meccanica e le revisioni. Un solo luogo, una galassia di servizi

Macchina elettrica e noleggio a lungo termine, il connubio significa convenienza assicurata. Dai Fratelli Barillà infatti, tutti i servizi sono inclusi. Dalle assicurazioni kasko e furto all’assistenza h24, manutenzione ordinaria e straordinaria ed è inclusa la tassa di proprietà.

Spese chiare, tutto incluso. La nuova Smart elettrica, presso i Fratelli Barillà, è disponibile a partire 195 euro al mese con la possibilità di personalizzare il noleggio a seconda delle proprie preferenze. Numeri alla mano, il dato è inequivocabile: noleggiare una vettura elettrica dai Fratelli Barillà permette di risparmiare rispetto a qualsiasi altro tipo di soluzione.

Grazie all’autonomia dichiarata di 160 km, i brevi tempi di ricarica e la possibilità di ricaricare a casa, nel box domestico o in una delle oltre 30 pole station collocate a Reggio Calabria, la nuova Smart elettrica (così come tutte le altre vetture elettriche disponibili presso Fratelli Barillà) si presenta come la vettura ideale per girare in città.

Provare per credere.

LEGGI ANCHE

UN PICCOLO GIOIELLO

La Smart elettrica ha un motore elettrico da 60 kW (82 CV) e 160 Nm di coppia massima, in grado secondo la casa di far scattare la macchina da 0 a 100 in 11,5 secondi e di imprimerle una velocità massima di 130 km/h.

La batteria, che ha una capacità di 17,6 kWh ed è collocata tra i due assi per tenere basso il baricentro, è composta da 96 celle. Per risparmiare energia la Smart electric drive dispone della funzione di preclimatizzazione, che consente di impostare la temperatura desiderata nell’abitacolo quando la vettura è ancora collegata alla presa elettrica in carica, per trovare la macchina già alla giusta temperatura al momento dell’uso.

Con l’app “smart control”, inoltre, è possibile accedere ad alcune informazioni della vettura tramite uno smartphone, un tablet o un computer, oltre che azionare a distanza l’ora di inizio della ricarica.

CONTATTI PER INFO E MAGGIORI INFORMAZIONI