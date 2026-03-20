Reggio, gli studenti del Campanella alla prova per le semifinali di ‘Kangourou della matematica’

La prova si è svolta in modalità cartacea per la Primaria e on-line per la Scuola Secondaria, coinvolgendo gli studenti in quesiti che richiedono logica, intuizione e capacità di ragionamento

Il 19 marzo u. s. le classi quarte e quinte della Scuola Primaria e le classi della Scuola Secondaria di primo grado del nostro Istituto, hanno partecipato alla prestigiosa competizione “Kangourou della matematica”, promossa dall’Università di Milano. La prova si è svolta in modalità cartacea per la Primaria e on-line per la Scuola Secondaria, coinvolgendo gli studenti in quesiti che richiedono logica, intuizione e capacità di ragionamento.

I migliori classificati accederanno alla semifinale che si terrà a Catania il 23 maggio c.a., un appuntamento che rappresenta un traguardo significativo e un’ulteriore occasione di crescita.

L’importanza delle competizioni matematiche

Le competizioni come “Kangourou della Matematica”, rivestono un ruolo fondamentale nel percorso formativo dei nostri discenti. Non si tratta soltanto di gare: sono vere e proprie palestre di pensiero, in cui gli studenti imparano a gestire la complessità, a sviluppare strategie, a coltivare la perseveranza e a scoprire il piacere della sfida intellettuale.

Partecipare a questi eventi significa allenare competenze che saranno preziose in ogni ambito.

A rendere possibile tutto questo è la visione educativa della Dirigente Scolastica, Dottoressa Francesca Arena, che promuove con convinzione iniziative capaci di valorizzare i talenti e di ampliare le opportunità di apprendimento. La sua attenzione verso le discipline STEM e verso le attività che stimolano il pensiero critico rappresenta un punto di forza del nostro Istituto.

Fondamentale anche il ruolo della docente referente, professoressa Caterina Maria Ielo, che svolge un compito essenziale nel coordinamento delle attività, accompagnando gli studenti con professionalità e dedizione lungo il percorso di preparazione.

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La partecipazione alla gara, dunque, conferma ancora una volta l’impegno del nostro Istituto nel sostenere una scuola che incoraggia la curiosità, premia l’impegno e offre ai ragazzi occasioni per crescere, mettersi alla prova e scoprire la bellezza della matematica.