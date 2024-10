‘Sarai sempre la regina dei nostri cuori’: il ricordo della sorella di Jole Santelli

Una data importante quella odierna, in cui ricorre il compleanno di Jole Santelli ex Presidente della Regione Calabria, nata a Cosenza il 28 dicembre 1968

“Sei stata, sei e sarai sempre la regina dei nostri cuori auguri Joletta nostra”.

Lo ha scritto, sul suo profilo Facebook, Paola Santelli, sorella della prima presidente donna della storia della Regione Calabria, prematuramente scomparsa il 15 ottobre 2020.

La famiglia la ricorda sempre con molto affetto, come anche la ricordano tanti calabresi perché effettivamente è rimasta nei cuori della gente. Soprattutto a Cosenza e alla Cittadella regionale, oggi intitolata Palazzo Jole Santelli proprio in suo ricordo.

Anche Nino Spirlì, che suo grande amico, vice e poi presidente facente funzioni, ha augurato buon compleanno a Jole Santelli:

“Pensavi me ne fossi dimenticato???

Sarebbe stata la prima colpevole volta.

E, invece, no! Ho solo aspettato che il sole fosse alto in cielo e che la nostra Calabria si svegliasse per augurarTi in coro un Buon Compleanno in Paradiso!!!

Buona festa, Tesoro mio

Buon proseguimento di Cammino sul Sentiero”.

