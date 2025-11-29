GA-GA ultimata, Cannizzaro: ‘Maestosa opera infrastrutturale. È l’inizio di una nuova vita’

“Esattamente un anno fa su questo territorio è stata scritta un’importantissima pagina di storia: era il primo dicembre 2024 quando inaugurammo insieme a tutte le istituzioni un sogno diventato realtà, la Gallico-Gambarie ”. “Oggi, a distanza proprio di un anno, ne segniamo un’ulteriore pagina, ossia il definitivo completamento con quest’ultimo tratto di infrastruttura che va a portare a termine un’arteria fondamentalmente di collegamento mare-monti, che abbiamo fortemente voluto come istituzioni, ognuno nell’esercizio delle proprie funzioni ”.

“In tutti questi anni, infatti, in tanti a vario titolo abbiamo contribuito alla realizzazione di questa grande opera, la più maestosa della nostra regione sotto il profilo infrastrutturale ”. “Sono particolarmente orgoglioso, oltre che emozionato, perché personalmente, nello svolgimento di tutte le mie funzioni, da amministratore locale prima, provinciale poi, regionale in seguito e successivamente anche da parlamentare, ho costantemente contribuito alla realizzazione della Gallico-Gambarie ”. “Sempre in sinergia con le altre istituzioni, affinché questo sogno potesse diventare realtà prima possibile ”. “E oggi infatti siamo qui insieme ai sindaci, agli amministratori locali, ai comitati territoriali, alla popolazione, per salutare con gioia questo risultato collettivo ”.

Devo necessariamente rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato alla Ga-Ga , la ditta in primis, l’AVR, le sue maestranze che hanno lavorato in tutte le condizioni climatiche e a volte anche di notte pur di realizzare nei tempi questa grande opera, i tecnici, i funzionari, davvero tutti. Devo fare loro i complimenti perché hanno dato un esempio di buona prassi, non solo tecnico-ingegneristica, ma anche bucratica.

Dalla fine dei lavori al rilancio turistico

L’apertura del tratto conclusivo della Ga-Ga segna la fine dei lavori e l’inizio di una nuova vita per questo territorio. La realizzazione di quest’opera era fondamentale, ma da sola non basterà per il nostro obiettivo.

“Ecco perché da lunedì prossimo saremo già al lavoro per investire ulteriormente su questa fetta di Calabria, per dare il definitivo rilancio turistico a Gambarie, alla Vallata ed a tutta la nostra splendida area montana.”

Anzi, colgo l’occasione per lanciare una proposta a tutti gli addetti ai lavori: sin da subito al lavoro per questa montagna, per tutti questi borghi che hanno segnato la storia di Reggio, della sua Provincia e della Calabria intera, ricchi di cultura e tradizioni che vivono grazie ai nostri sindaci, amministratori locali, alle associazioni del territorio, che con grande applicazione lavorano quotidianamente per assicurare i servizi primari ai cittadini e al contempo per rendere queste realtà più a misura di turista.

La visione per la Calabria

Gambarie, la Vallata del Gallico, l’Aspromonte, non possono non entrare in quella che è la visione di una Calabria straordinaria, una regione che già in questi anni ha dimostrato che si può fare turismo ad alto livello.

“Una regione che si candida ad essere la capitale del Mediterraneo, di una Reggio che si candida ad essere la Monte Carlo del Sud.”

A dirlo è Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica e Segretario regionale di Forza Italia, intervenuto nel corso della cerimonia di apertura al traffico del tratto conclusivo della strada Gallico-Gambarie.