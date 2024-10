Comunali 2020, Campolo: ‘Da Klaus Davi a Minicuci tante promesse e pochi contenuti’

Gaetano Campolo giovane imprenditore di Reggio Calabria, che con la piattaforma homerestauranthotel.it oggi è Leader di settore a livello nazionale e da Gennaio 2021 anche internazionale con il (.com), si candida al Consiglio Comunale di Reggio Calabria con la lista La Svolta sostenendo il giovane Sindaco Giuseppe Falcomatà con l’obbiettivo di dare fiducia alla Giunta uscente per un secondo mandato decisivo per completare il percorso iniziato, vista la mala politica che ha devastato Reggio Calabria negli ultimi 30 anni.

“Le tante opere completate e le tantissime inserite nel decreto Reggio che ancora devono essere portate a compimento con tutte le nuove proposte e le idee a sostegno di Reggio Calabria come la differenziata a Reggio Calabria gestendo un porta a porta non facile in un territorio difficile come il nostro sono la base di partenza per progettare nei prossimi cinque anni la Reggio del futuro come capitale del Mediterraneo. Per questi motivi la città”,

Prosegue Gaetano Campolo nella sua nota:

“Dovrebbe stringersi intorno al giovane Giuseppe Falcomatà e valutare bene i contenuti degli avversari politici, cosa aspettarsi per esempio da Klaus Davi che nel 2018 mi ha intervistato, precisa il giovane imprenditore di Reggio Calabria Gaetano Campolo, (vedi intervista dal profilo di Klaus Davi) garantendomi di portare tutto a Roma all’attenzione di non so quale Ministro per poi chiedermi soldi per partecipare a dei programmi di un noto canale televisivo nazionale, e per concludere il candidato Antonio Minicuci una persona che vive di associazionismo creando a sua volta associazioni in cui l’Onorevole Francesco Cannizzaro sembra il vero Candidato a Sindaco per il centro destra.

Per concludere il centro sinistra nonostante tutte le difficoltà storiche in cui il mondo si ritrova ha trovato in Giuseppe Falcomatà una compattezza politica paragonabile al 2014 proponendo e dimostrando quanto detto sopra mentre dal centro destra vedo insulti e zero contenuti”.