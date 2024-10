Comunali 2020, Klaus Davi: ‘Reggio, sui social, sembra Beirut. Qualcuno intervenga’

La Lista di Klaus Davi sta facendo un monitoraggio dei social network e dei tg locali e nazionali su come appare la città di Reggio Calabria per colpa dei rifiuti e i risultati sono inquietanti: dopo gli incendi di Ciccarello e di Croce Valanidi, in piena stagione turistica Reggio viene descritta come una realtà a metà fra Beirut e Damasco. Invochiamo un immediato intervento delle autorità anche regionali affinché si ponga fine a questo drammatico stillicidio.

Solo dopo la nota della Lista Klaus Davi per Reggio, precisamente 4 ore dopo, Falcomatà si è svegliato dal torpore e dall’autocompiacimento e ha ipotizzato un intervento. Ma il danno è fatto. Mentre i suoi 300 candidati vanno in giro a chiedere voti, sui telegiornali di tutta Italia si trasmette un’immagine tragica di Reggio che sembra Istanbul in fiamme. Basta. Falcomatà e i suoi 300 candidati non sono in grado di tutelare la città, la sua immagine, il territorio. Basta, qualcuno intervenga!!!!